Autos krachen zusammen - Verkehr staut sich in alle Richtungen

Bereits am Dienstagmorgen hat sich der Verkehr in Sonthofen gestaut: Zwei Autos waren an der Kreuzung Albert-Schweizer-Straße und Illerstraße zusammengeprallt.

07.11.2023 | Stand: 10:23 Uhr

Zwei Autos sind am Dienstagmorgen in Sonthofen zusammengestoßen. Eine Frau wollte bisherigen Erkenntnissen zufolge mit ihrem Pkw von der Albert-Schweizer-Straße auf die Illerstraße einbiegen. Sie fuhr an einem Stoppschild vorbei in die Kreuzung ein.

Auf der Illerstraße war in dem Moment ein Mann mit seinem Auto von der Stadtmitte in Richtung Bihlerdorf unterwegs. Der Wagen der Frau krachte daraufhin mit der Front gegen das Heck des Pkw des Mannes. Das Fahrzeug prallte anschließend gegen eine Gehwegbegrenzung und blieb auf der Mitte der Straße stehen.

Unfall in Sonthofen: Zwei Autos abgeschleppt

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Beide Autos wurden abgeschleppt. Die Polizei geht der Frage nach, warum die Frau trotz Stoppschild auf die sogenannte Serra-Kreuzung in Sonthofen fuhr und dem Mann die Vorfahrt nahm.

Während der Unfallaufnahme war die Ampel an der viel befahrenen Kreuzung ausgeschaltet. Ob das bereits vor dem Unfall so war, ist unklar. Im Sonthofer Berufsverkehr bildeten sich lange Staus in alle Richtungen.

