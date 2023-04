Mann fährt 13-Jährigen in Sonthofen an und flüchtet

Ein Jugendlicher radelt durch Sonthofen, plötzlich stoppt das Auto vor ihm. Der Bub kann rechtzeitig bremsen. Aber dann legt der Fahrer den Rückwärtsgang ein.

20.04.2023 | Stand: 12:45 Uhr

Am Mittwoch ist ein 13-jähriger Bub auf seinem Rad in Sonthofen unterwegs gewesen, als ein Auto ihn angefahren hat. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Junge hinter dem weißen Auto her. Plötzlich stoppte der Fahrer und fuhr rückwärts.

Mann fährt in Sonthofen rückwärts gegen Jungen

Dabei fuhr das Auto gegen den 13-Jährigen. Er stieß mit dem Kopf gegen das Auto, konnte aber noch rechtzeitig absteigen. Der Autofahrer setzte weiter zurück und fuhr über das Fahrrad. Dann fuhr der Mann davon. Er soll etwa 60 Jahre alt und mittelgroß sein. Seine Hautfarbe beschreibt die Polizei als hell. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen und bittet sie, sich unter 08321-66350 zu melden.

Alle Nachrichten aus Immenstadt und dem Oberallgäu lesen Sie immer hier.