Wind bläst Radfahrer in Sonthofen Hut ins Gesicht - er fährt in ein geparktes Auto

In Sonthofen hat ein Fahrradfahrer einen Unfall gebaut, weil ihm sein Hut ins Gesicht geweht ist. Er sah kurzzeitig nichts und fuhr in ein Auto.

04.04.2022 | Stand: 14:03 Uhr

In Sonthofen (Landkreis Oberallgäu) hat ein 55-Jähriger mit seinem E-Bike am Sonntagabend einen Unfall gebaut. Der Mann ist gegen 17.20 Uhr die Fluhensteinstraße entlang gefahren, berichtet die Polizei. Er trug beim Fahrradfahren keinen Helm, sondern einen Hut.

Unfall in Sonthofen: E-Bike-Fahrer fährt in geparktes Auto

Der Hut wurde ihm durch den Wind so ins Gesicht geblasen, dass er kurzzeitig nichts sah. Deshalb fuhr er in ein geparktes Auto. Der E-Bike-Fahrer stürzte und verletzte sich so schwer am Kopf, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Am E-Bike und am Auto entstand ein Sachschaden von insgesamt über 2000 Euro.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Oberallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Oberallgäu".