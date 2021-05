17-Jähriger fährt betrunken mit Moped in einen Zaun

Ein 17-Jähriger ist mit seinem Moped betrunken unterwegs und baut einen Unfall. Er und sein Sozius kommen mit leichten Verletzungen davon.

14.05.2021 | Stand: 12:52 Uhr

Ein 17-Jähriger hat am Donnerstagmorgen betrunken mit seinem Moped einen Unfall gebaut. Er fuhr der Polizei zufolge von Thalkirchdorf aus in Richtung Immenstadt los und hatte einen 16-Jährigen dabei. Allerdings endete die Fahrt nach wenigen Metern in einem Zaun. Der 17-Jährige hatte die Kontrolle über das Motorrad verloren.

Junge Männer bei Unfall in Thalkirchdorf leicht verletzt

Er und der 16-Jährige verletzten sich dabei leicht. Als die Polizei den Unfall aufnahm, rochen die Beamten bei dem 17-Jährigen Alkohol. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über einer Promille. Der junge Mann musste zur Blutentnahme.

Die Polizisten stellten seinen Führerschein sicher. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.750 Euro.