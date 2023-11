Auto kollidiert frontal mit LKW - und fährt rückwärts davon

In Oberstaufen kommt ein Auto auf die Gegenspur, fährt in einen LKW und flüchtet. Der LKW-Fahrer notiert sich jedoch das Kennzeichen.

27.11.2023 | Stand: 13:25 Uhr

Bereits am vergangenen Freitag ist ein Autofahrer in Oberstaufen frontal in einen LKW gefahren und flüchtete anschließend. Wie die Polizei nun mitteilt, geriet der Fahrer zuvor auf die Gegenfahrbahn.

Auto fährt in LKW: Fahrer notiert sich Kennzeichen

Anstatt anzuhalten, legte der mutmaßliche Unfallverursacher allerdings den Rückwärtsgang ein und fuhr davon. Der LKW-Fahrer notierte sich das Kennzeichen, sodass die Polizei den Mann ausfindig machen konnte.

Polizei trifft mutmaßlichen Unfallverursacher mit über ein Promille an

An der Wohnadresse angekommen vernahmen die Beamten nach eigenen Angaben einen starken Alkoholgeruch. Ein Alkoholtest ergab: Über ein Promille.

Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein sicher. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beträgt etwa 5.000 Euro.