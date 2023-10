Auto stößt mit Jungrind bei Oberstaufen zusammen

Eine Autofahrerin ist kurz vor Oberstaufen von einem Jungrind überrascht worden, das auf der Straße stand. Es kam zum Zusammenstoß.

10.10.2023 | Stand: 12:38 Uhr

Eine Autofahrerin ist mit ihrem Wagen gegen ein Jungrind gestoßen, das auf der Straße zwischen Lindenberg und Oberstaufen stand. Laut Polizei war die 51-Jährige in Richtung Oberstaufen unterwegs. In einer Kurve prallte die Frau mit ihrem Auto gegen den Schumpen.

Schumpen wird bei Unfall nahe Oberstaufen verletzt - Polizei ermittelt gegen Landwirt

Der wurde durch den Unfall am Hinterlauf verletzt. Am Fahrzeug entstand ein massiver Frontschaden. Die Polizei schätzt ihn auf etwa 8000 Euro. Die Beamten leiteten gegen den zuständigen Landwirt ein Ermittlungsverfahren ein. Es besteht der Verdacht des fahrlässigen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

