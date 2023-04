Autofahrerin missachtet die Vorfahrt, Unfall mit vier Autos

Eigentlich wollte eine Frau bei Oberstdorf nur auf die B19 abbiegen. Sie übersah ein Auto, dann kam es zum Unfall, in dessen Folge es bei zwei weiteren krachte.

28.04.2023 | Stand: 13:06 Uhr

Am Donnerstagvormittag ist eine 61-jährige auf der B19 in Oberstdorf in ein anderes Auto gefahren und hat einen Unfall mit vier Autos verursacht. Wie die Polizei berichtet, wollte die Frau von Oberstdorf auf die Bundesstraße abbiegen, übersah dabei aber die Vorfahrt eines anderen Autos. Beide Autos stießen zusammen.

61-Jährige fuhr auf der B19 in Oberstdorf in ein Auto

Das Auto, das die 61-Jährige angefahren hatte, fuhr danach in zwei weitere Autos. Zwei Menschen ließen sich mit leichten Verletzungen im Krankenhaus untersuchen.

