Nahe Ofterschwang hat eine Fahranfängerin einen Unfall verursacht. Verletzt wurde niemand, es entstand ein hoher Schaden.

26.02.2022 | Stand: 12:28 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist eine 18-jährige Fahranfängerin auf der Kreisstraße von Ofterschwang in Richtung Sonthofen gefahren. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam die Frau von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke, berichtet die Polizei. Die Insassen des Fahrzeugs blieben unverletzt. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.