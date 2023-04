Fahrerloses Auto durchbricht Leitplanke und rollt auf Bundesstraße

Eine Frau in Oberstaufen vergisst, beim Parken die Handbremse anzuziehen. Wenig später kracht ein fahrerloses Auto durch die Leitplanke der B308.

03.04.2023 | Stand: 14:29 Uhr

Weil eine Autofahrerin beim Parken in Hinterreute bei Oberstaufen die Handbremse ihres Wagens nicht anzog, ist das Auto bergab ins Rollen geraten und hat unter anderem eine Leitplanke durchbrochen.

Laut Polizei vergaß die 55-Jährige beim Parken auf einem Anwesen, die Handbremse anzuziehen. Das Auto rollte daraufhin rückwärts vom Grundstück über eine Wiese und anschließend in eine steil abfallende Viehweide.

Keine Handbremse: Auto rollt in Hinterreute los und durchbricht Leitplanke

Nach etwa 100 Metern auf der Viehweide durchbrach das fahrerlose Auto die Schutzplanke der darunterliegenden B308. Die durchbrochene Planke ragte danach quer über die gesamte Fahrbahn. Glücklicherweise kam es dort zu keinem Zusammenprall, teilt die Polizei mit, doch der Verkehr staute sich.

Die verbogene Schutzplanke wurde vor Ort von den Einsatzkräften der Feuerwehr Oberstaufen zerkleinert, die Straße war kurzzeitig komplett gesperrt.

Fahrerin wollte das Auto noch aufhalten - und verletzte sich dabei

Die Besitzerin des Fahrzeugs hatte das Wegrollen noch bemerkt und rannte hinterher. Dabei stürzte sie in der Wiese und verletzte sich am Knie. Sie musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro, der Schaden an der Leitplanke bewegt sich laut Polizei ebenfalls im fünfstelligen Bereich.

