Wieder schwerer Motorrad-Unfall am Riedbergpass - Zeuge fällt in Ohnmacht

Am Riedbergpass ist erneut ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die Passstraße war komplett gesperrt.

22.05.2023 | Stand: 13:53 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Oberallgäu ist am Sonntag ein Motorradfahrer verletzt worden. Laut Polizei kam er am Nachmittag wegen eines Fahrfehlers von der Straße ab und stürzte. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht - der bei Motorradfahrern beliebte Pass war komplett gesperrt. In den letzten Wochen häufen sich Unfälle an der Straße zwischen Balderschwang und Obermaiselstein.

Motorradfahrer bei Unfall am Riedbergpass verletzt

Wegen der Sperrung, Hitze und Dehydration kam es während des Einsatzes zu einem weiteren Notfall, so die Polizei. Ein älterer Mann fiel in Ohnmacht und musste von einem Notarzt versorgt werden. Erst danach hob die Polizei die Vollsperrung auf.

