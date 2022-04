Winterwetter sorgt für mehrere Unfälle am Riedbergpass

Aufgrund des Wintereinbruchs ist es am Riedbergpass nahe Obermaiselstein zu mehreren Unfällen gekommen. Es wurde niemand verletzt.

02.04.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Wintereinbruch im Allgäu: Am Freitagabend ist es daher mehreren Verkehrsunfällen im Bereich des Riedbergpasses gekommen. Gegen 17.20 Uhr fuhr ein 37-Jähriger auf dem Riedbergpass aus Balderschwang kommend in Richtung Obermaiselstein. Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse kam der Mann mit seinem Fahrzeug ins Rutschen und touchiert ein entgegenkommendes Auto.

Kurze Zeit später ereignete sich ein Folgeunfall, bei dem ein ebenfalls aus Richtung Balderschwang kommender Verkehrsteilnehmer aufgrund der Glätte in das Fahrzeug des 37-Jährigen rutschte. Durch den Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen wurde keine Person verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 23.000 Euro. (Die aktuelle Wettervorhersage für das Allgäu finden Sie hier.)

Unfall am Riedbergpass: Auto kommt von der Straße ab

Gegen 19 Uhr ereignete sich dann ein erneuter Verkehrsunfall aufgrund der vorherrschenden Schneeglätte. Eine 51-jährige Fahrerin fuhr aus Fahrtrichtung Obermaiselstein und kam in Folge der nicht an die winterlichen Verhältnisse angepassten Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Auch in diesem Fall wurde keine Person verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

