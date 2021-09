Eine Autofahrerin stößt beim Überholen mit einer 14-jährigen Radfahrerin in Sonthofen zusammen. Die Frau hält zwar an, dennoch sucht die Polizei nun Zeugen.

24.09.2021 | Stand: 13:14 Uhr

Zu einem Unfall zwischen einer Autofahrerin und einer 14-jährigen Radfahrerin ist es am Mittwochmorgen im Bereich der Sudetenstraße in Sonthofen gekommen.

Die 14-jährige Schülerin wollte mit ihrem Fahrrad von der Sudetenstraße nach links in den Hof der Realschule abbiegen. Als sie zum Abbiegen ansetzte, wurde sie gerade von einer Autofahrerin überholt, wie die Polizei berichtet. Es kam zum Zusammenstoß und das Mädchen stürzte.

Autofahrerin fährt 14-jährige Radfahrerin an: Polizei sucht Zeugen

Laut Polizei hielt die Frau an und erkundigte sich bei der Schülerin nach ihrem Befinden. Im ersten Schock gab die 14-Jährige an, dass nichts passiert sei und es ihr gut ginge. Die Frau fuhr daraufhin weiter. Im Laufe des Vormittags stellten sich bei dem Mädchen dann doch Schmerzen in der rechten Körperhälfte ein. Auch wurden Schäden am Fahrrad festgestellt.

Da von der Autoahrerin bisher nur bekannt ist, dass es sich um eine etwa 25-jährige Frau mit dunkelblonden Haaren in einem schwarzen Auto gehandelt hat, wird die Frau gebeten, sich bei der Polizei Sonthofen zu melden. Ebenso werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Pkw machen können.

Mehr Nachrichten aus dem Oberallgäu erhalten Sie hier.

Lesen Sie auch