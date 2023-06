Unfall und Kontrollen am Riedbergpass: Motorradfahrer verletzt

Die Polizei kontrolliert am Riedbergpass bei Balderschwang Motorradfahrer. Andernorts verunglückt ein Biker und wird verletzt.

25.06.2023 | Stand: 11:21 Uhr

Bei einem Motorrad-Unfall auf dem Riedbergpass ist am Samstagnachmittag ein Fahrer verletzt worden. Der 57-jährige Biker kam im Bereich "Zille Tobel" in einer scharfen Linkskurve von der Fahrbahn ab, stieß gegen die Leitplanke und stürzte, so die Polizei.

Dabei brach er sich das Schlüsselbein und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Riedbergpass war für 45 Minuten einseitig gesperrt, so die Polizei weiter. Es ist einer von vielen Motorrad-Unfällen am Riedbergpass in den letzten Wochen.

Kontrolle am Riedbergpass bei Balderschwang: Motorradfahrer begehen Ordnungswidrigkeiten

Ebenfalls am Samstagnachmittag kontrollierte die Polizei am Feuerwehrhaus in Balderschwang 88 Motorräder und die Geschwindigkeit. Dabei stellten die Beamten insgesamt elf Ordnungswidrigkeiten und eine Straftat fest. Ein Fahrer war mit seinem Motorrad ohne passenden Führerschein unterwegs.

Löblich laut Polizei: Weder Autos noch Motorräder waren bei der Geschwindigkeitskontrolle zu schnell unterwegs.