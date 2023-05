Mitten im Rappenalptal fährt ein Unbekannter ein geparktes Auto an, der Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Danach begeht er Unfallflucht.

30.05.2023 | Stand: 12:13 Uhr

Das beschädigte Auto stand in der Nähe einer Alpe im Rappenalptal am Straßenrand. Laut Polizei fuhr ein bislang Unbekannter zu nah am Montag an dem Fahrzeug vorbei und beschädigte es an der Stoßstange.

Unbekannter begeht im Rappenalptal Unfallflucht

Die Beamten gehen von einem Schaden von mindestens 1000 Euro aus und ermitteln nun wegen Unfallflucht. Die Polizei Oberstdorf bittet unter der Nummer 08322/96040 um Hinweise.

