Von der B19 bis zum Wanderparkplatz: Das sind die Unfallschwerpunkte im Oberallgäu

An elf Stellen im südlichen Oberallgäu ist das Unfallrisiko für Autofahrer und Motorradfahrer besonders hoch. Hier sind sie.

21.11.2021 | Stand: 21:34 Uhr

Brüchle-Kreuzung in Sonthofen, Riedbergpass, Jochpass und B19-Kreuzung bei Waltenhofen: Es sind oft die gleichen Straßen, mit denen sich die Unfallkommission im Oberallgäu beschäftigt. Alle drei Jahre trifft sich das Gremium mit Vertretern aus dem Staatlichen Bauamt in Kempten, Landratsamt Oberallgäu und Polizei, um neuralgische Punkte genauer zu beleuchten und – wo das geht – zu verbessern.

Die Stellen, mit denen sich das Gremium befasst, würden bayernweit anhand wissenschaftlich festgelegter Parameter untersucht, schildert der Leiter der Unfallkommission, Sebastian Zeiger vom Staatlichen Bauamt in Kempten. Dazu zählen beispielsweise die Anzahl der Unfälle, die Zahl und Schwere von Verletzungen und die Häufung auf einer bestimmten Strecke.

Unfallschwerpunkt am Jochpass

Oft sind es die immer gleichen Straßen, mit denen sich die Verantwortlichen befassen. Beispiel Jochpass: Bei manchen Sitzungen sei der Pass von pinken Punkten übersät gewesen, erinnern sich die Beteiligten. Pink ist die Farbe, mit der Unfallschwerpunkte in der digitalen Karte eingezeichnet sind. Allein in diesem Jahr habe es dort schon 13 Motorradunfälle gegeben, berichtet Martina Kirsch, Beauftragte der Polizei für die Unfallkommission. „Meist ist die Geschwindigkeit und mangelndes Fahrkönnen das Problem“, schildert sie.

Motorradfahrer suchten sich die Strecke bewusst wegen der vielen Kurven aus und seien sich des Risikos bewusst, sagt Ines Brutscher von der Straßenverkehrsbehörde des Landratsamts. Die meisten würden vernünftig fahren, betont Felix Fleischhauer, Sachgebietsleiter Verkehrswesen im Landratsamt Oberallgäu. In Einzelfällen sei das aber eben nicht der Fall.

Das Problem ist klar, eine Lösung aber nicht in Sicht. Denn die enge, kurvige Straße von Bad Hindelang nach Oberjoch lasse keinen weiteren Ausbau zu, sind sich die Experten einig.

Abbiegespur bei der Brüchle-Kreuzung in Sonthofen geplant

Anders bei der Brüchle-Kreuzung in Sonthofen: Sie sei mit knapp 70.000 Fahrzeugen pro Tag total überlastet, sagt Zeiger. 30 Prozent der Fahrzeuge würden dort in die Stadtmitte abbiegen. Sie sorgten für Rückstau, auch bei den Fahrzeugen, die andere Richtungen ansteuern. So beschäftigen sich Stadt, Staatliches Bauamt und das Sozial-Wirtschafts-Werk, das entlang der Straße Wohnhäuser errichtet, nun mit einer Abbiegespur für Rechtsabbieger in den Stadtkern.

Kleinere Maßnahme, wie das Aufstellen von Warnschildern an der B19 bei Sonthofen, kann die Unfallkommission recht schnell umsetzen, schildern die Beteiligten. Alle größeren Projekte, wie der achtspurige Ausbau der südlichen Stadteinfahrt nach Kempten – die geschätzten Kosten liegen bei 15 Millionen Euro – hingen aber von der weiteren Genehmigung und Finanzierung ab. Im Februar befasst sich die Regierung von Schaben mit den Vorschlägen der Oberallgäuer Unfallkommission.

Das sind die Unfallschwerpunkte im Oberallgäu

Hier die einzelnen Unfallschwerpunkte mit der Anzahl an Unfällen zwischen 2018 und 2020:

B19 bei Oberstdorf, Höhe Jauchen (4 Unfälle) : Dort münden viele Stichstraßen in die B19 und es gibt eine Bushaltestelle mit Fußgängern. Maßnahme : Begrenzung der Geschwindigkeit von 70 auf 60 Stundenkilometern.

: Dort münden viele Stichstraßen in die B19 und es gibt eine Bushaltestelle mit Fußgängern. : Begrenzung der Geschwindigkeit von 70 auf 60 Stundenkilometern. B19 bei Fischen, Höhe Einmündung Bahnhofstraße/Mühlensstraße/Am Anger (9 Unfälle) : Weil Autos anhalten, um von der B19 in die Bahnhofstraße abzubiegen, kommt es immer wieder zu Unfällen. Maßnahme : Die Fahrbahn wird verbreitert, Straßengittersteine entfernt und das Bankett asphaltiert. So sollen in einer Fahrtrichtung zwei Autos aneinander vorbeikommen.

: Weil Autos anhalten, um von der B19 in die Bahnhofstraße abzubiegen, kommt es immer wieder zu Unfällen. : Die Fahrbahn wird verbreitert, Straßengittersteine entfernt und das Bankett asphaltiert. So sollen in einer Fahrtrichtung zwei Autos aneinander vorbeikommen. B19 bei Häusern Richtung Kempten (3 Unfälle) : Dort kommt es immer wieder an verschiedenen Stellen zu Unfallhäufungen. Besondere Gründe sind nicht erkennbar. Maßnahme : An der B19 wird von Waltenhofen

: Dort kommt es immer wieder an verschiedenen Stellen zu Unfallhäufungen. Besondere Gründe sind nicht erkennbar. : An der B19 wird von B19-Kreuzung Höhe Waltenhofen (77 Unfälle): Hauptgrund für den Unfallschwerpunkt ist, dass Linksabbieger aus Richtung Süden an der Ampel keine eigene Grünphase haben. Autos, die aus Richtung Kempten kommen und nach Waltenhofen abbiegen wollen, verdecken auf ihrer Spur Fahrzeuge, die in die Kreuzung einfahren. Außerdem kommt es an der Ampel zu vielen Auffahrunfällen. Maßnahme : Achtspuriger Ausbau des Bereichs samt der Brücke über die Autobahn. Bisher scheitert der Ausbau an den Kosten von schätzungsweise 15 Millionen Euro.

Hauptgrund für den Unfallschwerpunkt ist, dass Linksabbieger aus Richtung Süden an der Ampel keine eigene Grünphase haben. Autos, die aus Richtung Kempten kommen und nach Waltenhofen abbiegen wollen, verdecken auf ihrer Spur Fahrzeuge, die in die Kreuzung einfahren. Außerdem kommt es an der Ampel zu vielen Auffahrunfällen. : Achtspuriger Ausbau des Bereichs samt der Brücke über die Autobahn. Bisher scheitert der Ausbau an den Kosten von schätzungsweise 15 Millionen Euro. Brüchle-Kreuzung in Sonthofen (14 Unfälle) : Laut Verkehrszählung benutzen rund 70.000 Fahrzeuge pro Tag die Kreuzung, die damit völlig überlastet ist. An den Stoßzeiten morgens und abends kommt es zum Rückstau auf die B19. Maßnahmen : Linksabbieger, die stadteinwärts Richtung Burgberg fahren, erhalten eine eigene Ampelphase. Linksabbieger aus Sonthofen Richtung B19 erhalten in der Grünphase ein blinkendes Warnlicht, bevor die Ampel umschaltet und der Grünpfeil ihnen sicheres Abbiegen ermöglicht. Zudem soll die Rechtsabbiegespur in die Stadt verlängert werden. Vor der Abfahrt der B19 nach Sonthofen werden Gefahrenzeichen und Blinklichter aufgestellt, um die Verkehrsteilnehmer vor Rückstau zu warnen.

: Laut Verkehrszählung benutzen rund 70.000 Fahrzeuge pro Tag die Kreuzung, die damit völlig überlastet ist. An den Stoßzeiten morgens und abends kommt es zum Rückstau auf die B19. : Linksabbieger, die stadteinwärts Richtung Burgberg fahren, erhalten eine eigene Ampelphase. Linksabbieger aus Sonthofen Richtung B19 erhalten in der Grünphase ein blinkendes Warnlicht, bevor die Ampel umschaltet und der Grünpfeil ihnen sicheres Abbiegen ermöglicht. Zudem soll die Rechtsabbiegespur in die Stadt verlängert werden. Vor der Abfahrt der B19 nach Sonthofen werden Gefahrenzeichen und Blinklichter aufgestellt, um die Verkehrsteilnehmer vor Rückstau zu warnen. Jochpass, B308 Höhe Parkplätze bei der Kanzel (5 Unfälle) : Auf der klassischen Motorrad-Strecke kommen in den engen Kurven Biker immer wieder auf die Gegenfahrbahn und kollidieren mit Autos. Maßnahme : Zuletzt wurde ein Überholverbot und ein Tempolimit auf 60 Stundenkilometer eingerichtet. Aufgrund der Geländeverhältnisse sind keine weiteren Maßnahmen möglich.

: Auf der klassischen Motorrad-Strecke kommen in den engen Kurven Biker immer wieder auf die Gegenfahrbahn und kollidieren mit Autos. : Zuletzt wurde ein Überholverbot und ein Tempolimit auf 60 Stundenkilometer eingerichtet. Aufgrund der Geländeverhältnisse sind keine weiteren Maßnahmen möglich. Staatsstraße 2005 bei Buflings (5 Unfälle) : Bei den Unfällen ist kein Muster ersichtlich. Auf der Straße gibt es Engstellen, die aber offenbar nichts mit dem Unfallgeschehen zu tun haben. Maßnahme : Keine. Vor den Engstellen wurden zuletzt Warnschilder aufgestellt.

: Bei den Unfällen ist kein Muster ersichtlich. Auf der Straße gibt es Engstellen, die aber offenbar nichts mit dem Unfallgeschehen zu tun haben. : Keine. Vor den Engstellen wurden zuletzt Warnschilder aufgestellt. Rauhenzell, Auffahrt zur B19 über Einmündung Rauhenzell bis Wanderparkplatz (28 Unfälle) : Strecke mit drei Kreuzungen. Auffällig ist, dass viele Unfälle in der Dämmerung und Dunkelheit passieren. Die Geschwindigkeit ist auf 70 Stundenkilometer begrenzt. Maßnahmen : 70er Zone Richtung Goymooskreisel wird ausgeweitet, Stoppschild bei Einfahrt von Rauhenzell. Prüfung einer Ampelanlage an der Einmündung B19.

: Strecke mit drei Kreuzungen. Auffällig ist, dass viele Unfälle in der Dämmerung und Dunkelheit passieren. Die Geschwindigkeit ist auf 70 Stundenkilometer begrenzt. : 70er Zone Richtung Goymooskreisel wird ausgeweitet, Stoppschild bei Einfahrt von Rauhenzell. Prüfung einer Ampelanlage an der Einmündung B19. Abzweig zum Wanderparkplatz am Großen Wald (4 Unfälle): Unfälle geschehen vor allem beim Abbiegen. Maßnahme: Beschränkung auf 70 Stundenkilometer.

Unfälle geschehen vor allem beim Abbiegen. Maßnahme: Beschränkung auf 70 Stundenkilometer. Riedbergpass Der Pass mit seinen vielen Kurven ist eine klassische Motorräder-Strecke. Maßnahmen : Zwischen dem Parkplatz Scheuenalpe und der Einfahrt zum Steinbruch werden ein Überholverbot und ein Tempolimit von 60 Stundenkilometern eingeführt. An drei Kurven werden rote Pfeile aufgestellt. Zusätzlich sollen künftig digitale Schilder mit Tempo-Messung die zu schnellen Fahrer vor gefährlichen Kurven warnen.

Der Pass mit seinen vielen Kurven ist eine klassische Motorräder-Strecke. : Zwischen dem Parkplatz Scheuenalpe und der Einfahrt zum Steinbruch werden ein Überholverbot und ein Tempolimit von 60 Stundenkilometern eingeführt. An drei Kurven werden rote Pfeile aufgestellt. Zusätzlich sollen künftig digitale Schilder mit Tempo-Messung die zu schnellen Fahrer vor gefährlichen Kurven warnen. Alte B19, Bräunlings in Höhe Bosch (12 Unfälle): Auf der Strecke gibt es verschiedene Tempolimits. Maßnahme: Ein einheitliches Limit auf 70 Stundenkilometer wird geprüft.

