Unglaublicher Rekord! Diese magische Marke knackt der Sonthofer Marc Sill

Marc Sill läuft am Freitag das 555. Mal für seinen ERC Sonthofen auf. Der Publikumsliebling spricht über seine Karriere-Highlights - und Rücktrittspläne.

23.11.2023 | Stand: 19:00 Uhr

Er steht einmal mehr im Rampenlicht. Sein Name wird einmal mehr am lautesten gerufen – einmal mehr sind alle Augen auf ihn gerichtet.

Es ist eine magische Marke, die Marc Sill am Freitag erreicht. Das Duell des ERC Sonthofen in der Eishockey-Landesliga gegen den ERC Lechbruck wird das 555. Spiel des 34-Jährigen im Trikot des ERC Sonthofen sein.

Marc Sill spielt die 17. Saison für den ERC Sonthofen

Kein anderer Spieler in der Geschichte der Schwarz-Gelben hat so viele Pflichtspiele im Herrenbereich absolviert. Die Vereinsikone läuft aktuell in seiner 17. Saison im Stadion an der Hindelanger Straße auf. Wir sprachen mit Sill über den nächsten Meilenstein in seiner Laufbahn, über Höhen und Tiefen – und über das Karriereende.

Herr Sill, fast auf den Tag vor vier Jahren absolvierten sie ihr 500. Spiel für den ERC damals unter großem Rummel. Was bedeutet Ihnen nun der 555. Einsatz?

Marc Sill: Im Grunde ist das an sich ein Spiel wie jedes andere auch. Aber für mich persönlich hat es eine besondere Bedeutung. Es ist eine Bestätigung, dass ich mich in Sonthofen, im Verein und mit den tollen Fans sehr wohl fühle. Das Umfeld ist top, wir haben tolle Trainer und Betreuer.

Sie stehen bekanntermaßen nicht gerne im Rampenlicht. Das wird aber am Freitag wieder so sein – wissen Sie, was Sie erwartet?

Sill: (lacht) Nein, aber der Verein kennt mich gut, und weiß, was ich mag, und was nicht. Aber klar, ich freue mich, wenn die Zuschauer auch meinetwegen kommen.

Viel hat sich in den vergangenen vier Jahren getan: Die Insolvenz des ERC, die Pandemie, Ihr Abgang nach Füssen und die Rückkehr. Wie sehen Sie diese Zeit?

Sill: Das war teils auch persönlich eine schwere Zeit – es ist immer schade, wenn der Heimatverein bankrott ist. Danach war der Wechsel nach Füssen für mich ein sportlicher Punkt, dass ich noch einmal Oberliga spielen wollte.

Hat man Ihnen das jemals übel genommen in Sonthofen?

Sill: Nie, niemand. Ich wurde hier vom ersten Tag an wieder aufgenommen und alles war wie früher.

In 17 Saison haben Sie alle Hochs und Tiefs erlebt. Was bleibt besonders für Sie haften?

Sill: Der Verein und alle, die daran mitwirken, sind für mich wie eine Familie. Das ist wie im Leben abseits der Eisfläche: Du unterstützt Dich, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Und du feierst zusammen, wenn es gut läuft.

...wie zur Blütezeit 2014 und 2015?

Sill: Legendär. Ich denke immer an die zwei Bayernliga-Meisterschaften und den Oberliga-Aufstieg.

Was hat diese Zeit ausgemacht?

Sill: Die erste Bayernliga-Meisterschaft war das Größte. Bei der zweiten Bayernliga-Meisterschaft sind wir auch in die Oberliga aufgestiegen. Ich wollte immer schon immer in dieser Liga spielen. Damit habe ich mir einen Traum erfüllt. Das vergesse ich nie.

Aktuell haben Sie mit Ihrem Team nach acht Hauptrundenspielen sechs gewonnen – wie bewerten Sie den Saisonverlauf bisher?

Sill: Wir sind zufrieden. Wir hatten ja von Beginn an einige Ausfälle zu beklagen, was es schwerer macht, was Zusammenspiel und die Laufwege betrifft. Wir können also bisher ein positives Fazit ziehen.

Was zeichnet die Mannschaft die aktuelle Mannschaft aus?

Sill: Wir haben eine gute Balance – von den Torhütern über die Verteidiger bis zu den Stürmern. Das Zusammenspiel zwischen den jungen Spielern und den erfahrenen funktioniert auch. Wir ergänzen uns.

Wo ordnen Sie das aktuelle Team unter allen Mannschaften, die Sie erlebt haben, ein?

Sill: Charakterlich sind wir stark. Dadurch dass sehr viele Spieler schon hier gespielt haben und aus dem Nachwuchs kommen, kennt man sich. Da entsteht automatisch ein anderes Gefüge, die Identifikation mit dem Verein ist spürbar eine andere als es teils früher war.

Und sportlich?

Sill: Sind wir noch immer im Aufbau. Wir spüren nun schon mehr Widerstand in der Liga, die Mannschaften sind stärker. Wir müssen uns etappenweise Ziele stecken.

Und am Ende?

Sill: Wollen wir Meister werden.

Am Freitag wird Ihr Name einmal mehr am lautesten gerufen. Wissen Sie, was die Fans in Sonthofen so sehr an Ihnen schätzen?

Sill: Puh, schwere Frage. Ich gebe einfach immer alles, kämpfe immer für die Mannschaft. Und ich spiele schon lange für den Klub. Ich denke, diesen Einsatz und die Treue honorieren die Fans.

So könnte es am Freitag auch noch einmal emotional werden ...

Sill: Für mich ist das gar nicht so richtig greifbar, diese 555 Spiele. Aber klar, das ist überwältigend. Ich hoffe, dass viele Zuschauer kommen und, dass die Hütte voller wird als sonst. So wie in der Bayernliga-Zeit, wo wir mal vor über 2000 Zuschauern gespielt haben.

Vor vier Jahren haben wir über Ihren Rücktritt gesprochen. Damals sagten Sie, das Alter spiele für Sie keine Rolle – nur die Vereinbarkeit mit dem Job. Und heute?

Sill: In Teilen ist das noch immer so. Aber es ist immer mehr eine Frage des zeitlichen Faktors. Ich mache den Sport schon viele Jahre und man nimmt sehr viele Einschränkungen in Kauf. Es wird die Zeit kommen, in der ich Zeit für andere Dinge finden möchte.