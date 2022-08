26-Jährige kommt beim Klettern in Bad Hindelang ums Leben

Eine 26-Jährige kam bei einem Kletterunfall am Mittwoch in Bad Hindelang ums Leben. Ihr Begleiter wurde schwer verletzt.

Ein tragischer Unfall hat sich am Mittwoch am Sportkletterareal Voglerwand bei Bad Hindelang ( Oberallgäu) ereignet. Eine 26-Jährige kam dabei ums Leben, ein 32-Jähriger erlitt schwerste Verletzungen. Nach Angaben der Polizei waren die beiden gemeinsam unterwegs. Der 32-Jährige klettere im Vorstieg, während die Frau ihn absicherte. Am Endpunkt der Route angelangt, brach ein etwa zwei mal zwei Meter großer Felsbrocken aus der Wand, an der der Mann gesichert war.

Seil reißt beim Klettern: 26-Jährige kommt in Bad Hindelang ums Leben

Er stürzte daraufhin aus mehr als 15 Metern Höhe zu Boden. Die 26-Jährige wurde dadurch nach oben gezogen. Wegen der wirkenden Kräfte riss das Seil und auch die 26-Jährige stürzte aus mehr als acht Metern ab.

Eine Nachbarseilschaft setzte die Rettungskette in Gang. Hubschrauber brachten die beiden Schwerstverletzten in nahegelegene Kliniken. Die 26-Jährige verstarb im Krankenhaus, der 32-Jährige befindet sich laut der Beamten in kritischem Zustand. Die Alpine Einsatzgruppe des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West hat die Ermittlungen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten aufgenommen.

Im Einsatz waren neben der Polizei 15 Kräfte der Bergwacht Bad Hindelang, ein Rettungswagen, ein Notarzt, zwei Rettungshubschrauber und das Kriseninterventionsteam.

