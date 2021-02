„Uns blutet das Herz“: Wie Sonthofer Einzelhändler die Krise bewältigen

Zwei Läden, zwei Typen, ein Problem: Mit dem verschärften Lockdown kämpfen Tobias Hammer und das „Rider’s Heaven“ in Sonthofen ebenso wie Lisa Falgers „Platzhirsch“ gegen die Umsatzeinbußen in der sonst so starken Winterperiode. Beide Einzelhändler dürfen das „Click-and-Collect“-Modell wieder nutzen.