„Uns steht kein Goldesel zur Verfügung“: Warum die Finanzlage in Sonthofen heuer schwierig ist

Viele mahnende Worte angesichts der schwierigen Lage prägen die Haushaltsdebatte in Sonthofen. Denn in der Kreisstadt stehen viele Investitionen an.

28.01.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Mahnende Worte angesichts der großen Herausforderungen, die auf Sonthofen zukommen: Davon war die Haushaltsdebatte im Sonthofer Stadtrat geprägt. Am Entwurf, den der Finanzausschuss bereits einstimmig verabschiedet hatte, gab es keine Änderungen mehr. Er wurde erneut einstimmig gebilligt. Markant am Haushalt 2022 sind unter anderem die Ausgaben für den Tiefbau mit Straßen und Brücken (6,6 Millionen Euro) sowie der Schuldenstand, der wegen hoher Investitionen von aktuell 28,3 Millionen Euro bis Jahresende auf voraussichtlich 39 Millionen Euro steigt. Hier Auszüge aus den Stellungnahmen der Fraktionsvorsitzenden: