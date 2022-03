Unter dem Eindruck von Tod und Terror: Emotionalsgeladene Klassik erklingt in Fischen

Wie haben berühmte Komponisten Schicksalsschläge und Krieg verarbeitet? Davon erzählen jene Werke, die ein Trio bei den Sonthofer „Freunden der Musik“ bietet.

16.03.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Kritiker und Publikum sind begeistert, wenn sie auftreten: die Musiker vom Horszowski-Klaviertrio. Am Sonntag, 20. März, sind sie zu Gast in der Fiskina in Fischen, eingeladen von der Sonthofer Gesellschaft „Freunde der Musik“. Sie spielen Werke von Friedrich Smetana, Dmitri Schostakowitsch und von dem amerikanischen Komponisten Elliott Carter, der 2012 wenige Wochen vor seinem 104. Geburtstag verstarb. Über das Konzert sprach Veronika Krull mit dem Geiger, Komponisten und Arrangeur Jesse Mills, der bereits zweimal für den „Grammy“ nominiert war.

In dem Klaviertrio verarbeitet Smetana den Tod seiner kleinen Tochter. Wie hat er seinen Schmerz musikalisch umgesetzt?

Jesse Mills: Der tragische Ausdruck dieses Stückes zeigt sich in der dramatischen Art der Melodien und Harmonien. Das beginnt gleich mit dem Violinsolo im ersten Satz. Das Auf und Ab und die Pausen erinnern sehr an ein Weinen. Das zweite Thema im ersten Satz war eine der letzten Lieblingsmelodien seiner Tochter – eine Melodie, die er ihr vorgesungen hat und die sie zusammen gesungen haben. Der autobiografische Charakter dieses Stücks gibt ihm ein größeres, emotionales Gewicht, sowohl für uns als auch für unser Publikum. Es ist das Nebeneinander von so vielen Gefühlen und Stimmungen, das diesem Stück seine wahre Kraft gibt. Es gibt viele Ebenen in der Musik: Wut, Schmerz, aber auch Freude und die Wärme von wunderschönen Erinnerungen, die Smetana hier ausgedrückt hat.

Auch das Klaviertrio von Schostakowitsch hat einen ähnlichen Anlass. Er widmete das Werk einem guten Freund, der nur 41 Jahre alt wurde. Wie formuliert er seine Trauer?

Mills: Dieses Klaviertrio ist eine Reaktion auf den Tod des Freundes, aber auch eine Reaktion auf den Krieg, der noch andauerte, als das Stück 1944 komponiert wurde. Während es einige wunderschöne Momente gibt, wird die ungeschminkte Emotion in diesem Werk deutlicher als jedes andere Merkmal: In dieser Musik lassen sich ganz klar Wut und Bitterkeit, aber auch Verzweiflung heraushören. Der Auftakt des ersten Satzes beginnt mit geisterhaften Harmonien im Cello-Solo, eine schaurige Qualität durchzieht den ganzen Satz. Viele haben die pfeifenden Harmonien zu Beginn als Darstellung der Seelen der Verstorbenen beschrieben. Das extrem schnelle Scherzo im zweiten Satz ist ein sarkastischer Tanz, der so intensiv ist, dass die tänzerische Qualität ersetzt wird durch Zorn. Das emotionale Kernstück des Werks ist der dritte Satz mit den langsamen und tragischen Cello- und Geigenmelodien über dem Ostinato der Klavierakkorde, die an das Läuten von Kirchenglocken erinnern. Der letzte Satz beinhaltetet unmissverständlich klagende jüdische Melodien, während sich die Intensität der Musik zu einem dramatischen Höhepunkt steigert. Dieses Werk ist in vielerlei Hinsicht emotional schwierig, aber wir sind Schostakowitsch so dankbar, dass er diesen künstlerischen Ausdruck geschaffen hat: eine positive, nachhaltige, menschliche Antwort, die wir alle für immer teilen können. Wir stellen traurig fest, dass auch heute die Welt leider immer noch mit diesen Problemen und Gewalttaten zu tun hat. Wir hoffen, dass die Konfrontation mit den schwierigen Wahrheiten der Vergangenheit uns vereinen kann, wenn wir die Menschlichkeit annehmen und nach Frieden streben.

Zwischen den beiden Werken spielen Sie die Epigramme von Carter, seine letzte Komposition. Er schrieb sie mit 103 Jahren. Sind sie eine Art Vermächtnis?

Mills: Wir spielen eine Auswahl von fünf Stücken aus diesem Werk, das Mr. Carter am Ende seines Lebens schrieb. Sie können in verschiedenen Besetzungen gespielt werden. Jeder Satz ist sehr kurz und prägnant in seinem jeweiligen Charakter. Jeder Satz ist nur etwa eine Minute lang, und diese Reihe ist sehr poetisch. Aufgrund der komprimierten Natur der Musik gibt es keine unnötigen Noten. Die Strukturen sind einzigartig, und die Pausen, die hier eingestreut sind, sind so sehr Teil der Musik wie die Noten selbst. In diesem Abschnitt seines Lebens zeigt der Komponist eine große Klarheit in seinem Schreiben, und man kann sowohl Humor heraushören als auch eine ausdrucksstarke Musik, die sehr verdichtet ist. Wir sind enge Freunde des Cellisten Fred Sherry, der unser Mentor und ein bekannter amerikanischer Cellist hier in New York City ist, der sich der zeitgenössischen Musik gewidmet hat. Mr. Sherry stand dem Komponisten sehr nahe und half ihm, besonders am Ende seines Lebens.

Wie kam Ihr Ensemble zu seinem Namen?

Mills: Als wir unser Klaviertrio 2011 gegründet haben, beschlossen wir, das Vermächtnis von Mieczyslaw Horszowski zu ehren, dem großen polnischen Pianisten, der von 1892 bis 1993 lebte. Unsere Pianistin Rieko Aizawa war seine letzte Studentin. Sie studierte bei ihm vier Jahre lang am Curtis-Institut in Philadelphia. Er war ein unglaublicher Musiker und ein bescheidener Mensch.

Das Meisterkonzert: Das Horszowski-Trio spielt am Sonntag, 20. März, um 18 Uhr in der Fiskina in Fischen. Karten gibt es bei Bücher Greindl in Sonthofen, Telefon 08321/26160, und bei der Gästeinformation Fischen, Telefon 08326/ 3646-0. Es gelten die 2G-Regel sowie die FFP2-Maskenpflicht am Platz.

