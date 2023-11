Die Flüchtlingunterkunft in Burgberg ist weg, eine neue entsteht aber bald

Die Flüchtlingsunterkunft in Burgberg ist bald komplett abgebaut. Wie hoch die Miete für acht Jahre war, will niemand sagen. Was aber passiert mit den Bauten?

In wenigen Tagen war sie komplett abgebaut: Die Wohncontaineranlage, die in Burgberg fast acht Jahre stand und in der Geflüchtete eine Bleibe auf Zeit fanden. Was aber passiert mit solchen Bauten? Und wie teuer kam die Miete für diese acht Jahre? Was diese letzte Frage angeht, herrscht Schweigen unter den Beteiligten.

Die Miete bleibt ein Geheimnis

Das Landratsamt Oberallgäu teilt auf Anfrage der Redaktion mit, dass die Wohnbaumodule von der Firma Algeco stammten.

Wie teuer die Miete kam, will die Sprecherin nicht sagen und verweist auf das Sozialwirtschaftswerk Oberallgäu in Sonthofen (SWW). Martin Kaiser, Geschäftsführer des SWW, teilt auf Anfrage der Redaktion mit: „Wir haben in Burgberg den Pachtvertrag mit der Gemeinde und die Miete der Containeranlage .... im Rahmen einer privaten, aber kommunal beherrschten Landkreisgesellschaft im Jahre 2016 übernommen.“ Kaiser bittet per E-Mail „um Verständnis, dass der Mietpreis unsererseits nicht öffentlich ist“. Er verweist an die Regierung von Schwaben. Die muss solche Verträge genehmigen.

Pressesprecher Dr. Wolfgang Miller verweist aber wiederum zurück an das Landratsamt. Die Pressesprecherin des Landratsamts bittet erneut „um Verständnis, dass wir zu Vertragsdetails (in diesem Fall auch die Mietpreise) keine Auskunft geben“. (Lesen Sie auch: Geflüchtete im Oberallgäu: Ein Zelt, keine festen Unterkünfte mehr ).

Es gibt Vergleichsbeispiele

Es gibt aber Vergleichsbeispiele: In Oberstdorf hieß es, als Kinder zeitweise zur Kita-und Schul-Betreuung in Containern waren, dass eine Monatsmiete 22.000 Euro betragen habe. Die Wohnunterkunft in Modulbauweise in Burgberg war maximal für 50 Personen ausgelegt. In acht Jahren dürften dort schätzungsweise über 1,5 Millionen Euro zusammengekommen sein.

In Burgberg selbst gibt es seit 2019 eine Kita in Modulbauweise. Die Zwischenlösung mit zwei Gruppenräumen für Krippenkinder besteht seit 2019 und hatte damals 235.000 Euro gekostet. Für die Kinder sei das noch immer eine gute Lösung, sagt Bürgermeister André Eckardt. Die Mitarbeiterinnen allerdings würden bemängeln, dass die beiden Räume sehr hellhörig seien. Diese Lösung wird wohl bis 2026 gebraucht. Dann soll eine neue Kita in Burgberg gebaut sein.

Künftig Platz für ein Gewerbegebiet

Von der Unterkunft für Flüchtlinge in Burgberg ist wenige Wochen nach dem Auszug der Geflüchteten schon nichts mehr zu sehen. Alles wurde abgebaut und weggefahren. Am Standort soll künftig ein Gewerbegebiet Platz finden. Die Burgberger bieten einige hundert Meter entfernt dem Landkreis erneut ein Grundstück an für eine Flüchtlingsunterkunft in Modulbauweise.

Das Areal liegt auf der grünen Wiese, im Außenbereich. Die ursprüngliche Idee des Gemeinderats, den ehemaligen Spitalhof bei der Gärtnerei Grimmer als Flüchtlingsunterkunft umzubauen, wurde vom Landratsamt als nicht genehmigungsfähig eingestuft. Dort ist ein Wasserschutzgebiet.

Module werden wiederverwendet

Unterkünfte in Modulbauweise haben den Vorteil, dass sie schnell zur Verfügung stehen. Sie sind vorgefertigt. Sie können in wenigen Tagen aufgestellt oder auch wieder abgebaut werden. Was aber passiert dann mit den Modulen? „In der Regel werden die Mietcontainer in verschiedenen Depots wieder aufgearbeitet“, sagt auf Anfrage der Pressesprecher der Firma Algeco in Kehl, Kai Reese. Sie würden dann wiederverwendet. Das sei bei vielen Raummodulen 20- bis 30-Mal der Fall.

Reese spricht deshalb von einer „nachhaltigen Bauweise“. Als vorübergehende Schule und Kindertagesstätten seien die Bauten sehr gefragt. Er geht davon aus, dass in Zukunft auch „Wohngeschossbauten“ in Modulbauweise ein großes Thema sein werden.

Gemeinde im Ostallgäu wehrt sich gegen Flüchtlingsunterkunft

