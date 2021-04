Unternehmerische Spitzenleistungen: Sieben Sterne für das Oberallgäuer Boschwerk

Das Boschwerk in Blaichach/Immenstadt erhält zum vierten Mal in Folge den EFQM-Award. Vorher prüften sieben Assessoren die Abläufe und interviewten Mitarbeiter.

12.04.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Sieben von sieben möglichen Sternen für unternehmerische Spitzenleistungen erhielt das Boschwerk in Blaichach/Immenstadt von der „European Foundation for Quality Management“ (EFQM). Hinzu kam ein Sonderpreis für „Purpose & Vision“. Damit wurde das Boschwerk bereits zum vierten Mal in Folge ausgezeichnet.

Das EFQM vergibt jährlich den „Global Excellence Award“. Laut Bosch-Pressemitteilung gilt der Preis als die renommierteste Auszeichnung für Management-Qualität. Grundlage dafür war eine Bewertung durch EFQM-Assessoren. Das siebenköpfige Team habe das Boschwerk im vergangenen November für mehrere Tage virtuell besucht und es gründlich geprüft. Mit über 90 Mitarbeitern aus allen Bereichen wurden über 40 Interviews geführt. „Die strategische Ausrichtung des Werks und euer herausragender Zusammenhalt sind außerordentlich“, erklärte Hank Bijl, Teamleiter der EFQM-Assessoren, den Bosch-Mitarbeitern.

Sonderpreis für das Boschwerk im Oberallgäu: "Führen mit Sinn"

„Wir wurden mit dem Sonderpreis für ,Führen mit Sinn‘ ausgezeichnet. Genau dieser Zusammenhalt zeichnet uns aus“, freute sich der technische Werkleiter Jochen Kärcher. Das hoben die Assessoren besonders hervor: Alle Mitarbeiter richten ihre Arbeitsbereiche nach der strategischen Leitlinie „Das Werk – Technik und Leben“ aus.

Zudem sei das Boschwerk „ein Vorreiter im Bereich Industrie 4.0“, wodurch erhebliche Verbesserungen in den Wertströmen erreicht und Fehlerquoten reduziert würden. In der Corona-Pandemie stehe zudem „an oberster Stelle“ die Gesundheit der Mitarbeiter.

Lesen Sie auch: