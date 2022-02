Die Omikron-Virus-Variante führt dazu, dass viele Lehrer, Pflegekräfte und Polizisten in Quarantäne sind. Wie der Corona-Notfallplan der Polizei aussieht.

14.02.2022 | Stand: 19:00 Uhr

Omikron macht sich breit: Wegen der Pandemie kann es vorkommen, dass Unterricht ausfällt. Durch Corona bleiben auch alte Leute im Pflegeheim allein, denn immer wieder werden Besuchsverbote verhängt. Ambulante Dienste nehmen keine neuen zu Pflegenden mehr auf und in einigen Kindergärten werden die Eltern aufgefordert, ihren Sprössling nur im Notfall zu bringen. Die Virus-Variante führt zu Personal-Engpässen – in der Pflege genauso wie in Schulen oder Kindergärten. Wir hörten uns um.