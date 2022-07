Burgberger Familie wurde 2021 vom Unwetter getroffen: „Das ging so rasend schnell“

Durch diese Schächte lief am 26. Juli 2021 das Wasser in das Haus und in den Anbau von Hannelore und Franz Heim in Burgberg. Mehr als 200 Quadratmeter Wohn- und Kellerfläche wurden bei dem Schlagregen mit Wasser und Schlamm bedeckt. Inzwischen haben sie die Schächte nach oben gezogen.