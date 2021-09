Überflutete Straßen und vollgelaufene Keller: Feuerwehr am Mittwochabend im Dauereinsatz

Die Feuerwehr hatte am frühen Mittwochabend rund um Immenstadt einiges zu tun: Schwere Unwetter waren über das südliche Oberallgäu gezogen. Die Zwischenbilanz.

Bei schweren Unwettern am frühen Mittwochabend musste die Feuerwehr im südlichen Oberallgäu zu einigen Einsätzen ausrücken. Vor allem Immenstadt war nach Angaben der Polizei von Starkregen und heftigen Windböen betroffen. Neben umgestürzten Bäumen und Strommasten, überfluteten Kellern und Straßen sind laut Mitteilung der Beamten sowie der Feuerwehr auch zwei Autos in Unterführungen in Immenstadt stecken geblieben.

Motorradunfall nach Unwetter in Immenstadt

In der Julius-Kuhnert-Straße sei ein Auto nicht mehr aus dem überfluteten Bereich herausgekommen. Die Insassen seien von den Einsatzkräften herausgezogen worden und nicht verletzt, berichtet die Polizei. In der Bleicherstraße sei das Wasser nach dem Starkregen schnell abgelaufen, sodass ein Pkw-Fahrer wieder weiterfahren konnte.

Die Polizei berichtet, dass sich außerdem ein Unfall ereignet hat. Ein Motorradfahrer fuhr in Immenstadt auf ein Auto auf und verletzte sich dabei leicht. Der Unfall soll allerdings nach dem Unwetter passiert sein. Bis zum Abend wurden der Polizei keine weiteren verletzten Personen gemeldet. Die Aufräumarbeiten waren allerdings noch voll im Gange.

Das Unwetter vom Mittwochabend erinnerte teilweise an jenen Sommerabend Ende Juli, als das südliche Oberallgäu von Starkregen und Hagel heimgesucht wurde. Diesmal verzogen sich die schwarzen Wolken und das Gewitter jedoch nach kurzer Zeit wieder. Arbeit hatten die Einsatzkräfte allerdings genug.

