Verantwortliche im Oberallgäu wollen aus Erfahrungen bei Hochwasser-Katastrophe im Ahrtal lernen. Warum dabei die Teilnahme an einem Modellprojekt helfen soll.

02.08.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Die Bilder aus dem Ahrtal sind vielen Allgäuern gut in Erinnerung: Wassermassen sorgten im Sommer 2021 für Verwüstungen in Westdeutschland. Aus den Erfahrungen dort wollen die Verantwortlichen im Oberallgäu lernen, sagte Ralph Eichbauer vom Landratsamt, zuständig für Katastrophenschutz, im Kreisausschuss. Dafür will der Landkreis am bundesweiten Modellprojekt „Resiliente Regionen“ teilnehmen. 62.870 Euro Eigenmittel sind dafür nötig. Die Kreisräte segneten die Bewerbung einstimmig ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.