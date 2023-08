Unwetter wütet in Rettenberg: Keller unter Wasser und umgestürzter Baum

Nach heftigem Regen und Hagel laufen Gullys in Rettenberg über. Darum war die Feuerwehr gleich zweimal gefordert.

17.08.2023 | Stand: 10:00 Uhr

Zu Unwetter-Einsätzen musste die Feuerwehr Rettenberg Dienstagnacht ausrücken. Es galt, Wasser aus Keller zu pumpen und einen umgestürzten Baum von der Straße zu holen.

Wohnhaus in Rettenberg unter Wasser

Zahllose Blitze erhellten am Dienstag über dem Grünten den Nachthimmel. Das Gewitter mit Starkregen und Hagel ließ in der Kirchbichlstraße in Rettenberg Gullys überlaufen, wobei die Wassermassen danach die abschüssige Straße hinabströmten. Eine Garage und der Keller eines Wohnhauses wurden unter Wasser gesetzt. Die Anwohner verhinderten Schlimmeres, in dem sie das Wasser mit Sandsäcken umgeleitet. Mit Schaufeln, Gummiabziehern und einer Pumpe versuchten sie das eingedrungene Wasser zu beseitigen. Schließlich rückte die örtliche Feuerwehr mit einem Nass-Sauger an und half, den Keller und auch die Garage wieder trocken zu legen. (Auch interessant: Allgäuer Stadt ist deutsche Blitzhauptstadt 2022)

Baum fällt auf die Straße

Wenige Minuten später mussten die Einsatzkräfte zu einem umgestürzten Baum im Ortsteil Altach erneut ausrücken. Der Baum war nach einer starken Windböe erst auf eine Telefonleitung und dann auf die Straße gefallen. Er zerstörte dabei einen Telefonmasten und blockierte die Fahrbahn. Mit einem Kran und Motorsägen, beseitigen die 20 Einsatzkräfte den Baum und räumten den Einsatzort frei.

Mancher erinnerte sich wohl an die verheerenden Überschwemmungen in Rettenberg vor zwei Jahren.

