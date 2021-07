So viel Regen: Unwetter in Rettenberg und Sonthofen war ein "Jahrhundertereignis"

So viel Niederschlag, wie am Montag rund um Sonthofen fällt, ist laut Fachleuten außergewöhnlich. Sie sprechen von einem "Jahrhundertereignis".

28.07.2021 | Stand: 07:36 Uhr

Hagel, Starkregen, Sturm, Sonnenschein, Wolken – und dann alles wieder von vorn: Das wechselhafte Wetter der vergangenen Tage wird im Allgäu erst einmal so bleiben, sagt Meteogroup-Chefmeteorologe Joachim Schug. „Die Luft ist voller Energie, da kann es immer wieder knallen.“ Die gute Nachricht: So schlimm wie am Wochenende und am Montag wird es wohl nicht mehr werden. Die schlechte: Zu Gewittern könnte es überall in der Region kommen, Tag und Nacht. Dabei sind die Schäden, die Unwetter jüngst angerichtet haben, noch gar nicht beseitigt.