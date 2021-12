Urgestein geht nach 40 Jahren: Ende der Ära Wolf beim Skiclub Rettenberg

Nach 40 Jahren im Vorstand tritt der ehemalige Präsident Manfred Wolf kürzer. Auch im aktuellen Präsidentenamt gibt es einen Wechsel an der Spitze.

Es ist das Ende einer Ära beim Skiclub Rettenberg: Mit der Verabschiedung der Brüder Winfried und Manfred Wolf endet ein großer Abschnitt in der Geschichte des Skiclubs Rettenberg. Manfred Wolf hat den Verein in über 40 Jahren in der Vorstandschaft maßgeblich geprägt. Unter anderem als Beisitzer, Zeugwart und als Sportwart Alpin bis hin zum Präsidenten, das Amt, das er 15 Jahre bekleidete. Auch in diesem Posten gibt es heuer einen Wandel beim SCR: Fabian Häusler, bisheriger Stellvertreter, tauscht Position mit dem bisherigen Vorsitzenden, Lothar Köberle.

Lothar Köberle bedauert Stillstand an den Grüntenliften

Auf der Jahreshauptversammlung hielt Köberle vor den Mitgliedern auch die Veranstaltung über das vorletzte Vereinsjahr 2019/2020 ab, da coronabedingt im vergangenen Jahr keine ausgerichtet werden konnte. Selbstredend hatte sich auch der Skiclub die vergangenen beiden Wintersaisons anders vorgestellt. Dennoch hob Köberle hervor, dass der gesamte Verein „das Beste“ aus der Situation gemacht hat. Besonders schade sei der momentane Stillstand an den Grüntenliften. „Die Anlagen sind für den Verein, insbesondere für die Nachwuchsarbeit in der Sparte alpin, eine sehr wichtige Säule, die aktuell leider nicht nutzbar ist“, sagte Köberle.

Nach seinen Worten richtete sich auch Bürgermeister Nikolaus Weißinger an die Mitglieder und blickte in die Zukunft. Er freue sich auf einen baldigen Skibetrieb am Grünten mit neuen Liftanlagen und er hoffe auf eine schöne Jubiläumsfeier zum 100. Gründungsjahr des Skiclubs im Jahr 2025.

Viel Positives zu berichten gab es vom Schriftführer. Fabian Häusler blickte, stellvertretend für Andreas Prokop, zurück. Insbesondere die im Herbst 2020 gegründete Mountainbike-Sparte ist eine sehr wertvolle Entwicklung und Bereicherung im Verein. 13 Trainer und Eltern betreuen hier wöchentlich 50 Kinder. Eine Gruppe organisierte unter anderem einen Radausflug von Rettenberg an den Gardasee.

Enormer Zulauf im „Nordischen“

Frank Häusler berichtete für die Sparte „Nordisch“ von einer erfolgreichen Saison 2019/20. Der Langlauf hat einen enormen Zulauf an Kindern – regelmäßig sind 35 Kids in den Leistungsgruppen aktiv. Im Winter 2020/2021 fanden keine Trainings und Wettkämpfe statt. Ähnliches erwähnte Petra Sturzenegger in ihrem Rückblick. Auch beim Skifahren konnte nur wenig stattfinden. Trotzdem haben sich in den wenigen Trainings- und Sichtungstagen drei Kinder für den ASV-Schülerkader qualifiziert. „Das freut uns sehr für die Kids und bestätigt die Trainer in ihrer Tätigkeit“, sagte Sturzenegger.

Kassiererin Carolin Seipelt berichtete von einer stabilen Wirtschaftskraft – gerne hätte man im abgelaufenen Winter mehr für den „Sport- und Wettkampfbetrieb“ ausgegeben.

Im Anschluss wurden zahlreiche verdiente Mitglieder für langjährige Treue, teils sogar für 70 Jahre im Verein, ausgezeichnet. Bei den Neuwahlen wurde Häusler wie erwähnt zum Vorsitzenden gewählt. Er tauscht somit die Position mit Köberle, der nun Stellvertreter ist.

Für das kommende Jahr sind die beiden Ausflüge zum Abfahrtsklassiker der „Streif“ nach Kitzbühel (22. Januar 2022) und die Rennradtour von Rettenberg nach Livigno (22. Juli bis 24. Juli) geplant.