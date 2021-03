Tourismus im Allgäu: „Wer möchte schon neben Blechkarossen liegen“

Die Frage, ob mehr Parkraum an Badeseen nötig ist, findet ein geteiltes Echo: Manche Leser wünschen sich mehr öffentlichen Nahverkehr, andere fordern, mit der Werbung fürs Allgäu aufzuhören

15.03.2021 | Stand: 06:08 Uhr

Viele Menschen wollen raus in die Natur – das zeigt sich an überfüllten Wanderparkplätzen ebenso wie im Sommer an Badeseen. Verpennen es die Behörden, dort für genug Parkraum zu sorgen? Oder ist es gut, so, wie es ist? Manche Bürger fordern, man müsse etwa am Niedersonthofener See mehr Stellflächen bauen. Doch es gibt auch den Wunsch nach mehr öffentlichem Nahverkehr auf unsere Frage, ob es mehr Parkplätze an Badeseen braucht?

Der Sonthofer Hermann Schafroth kritisiert, dass in der Vergangenheit die Autofahrer durch großzügig angelegte, kostenlose Parkplätze zu Badeplätzen und Wanderrouten gelockt wurden. Sichere Radrouten seien oft nicht vorhanden oder in einem schlechten Zustand. Er findet, dass man an allen Bade- und Wanderparkplätzen eine der Nachfrage angepasste Parkgebühr verlangen sollte.

„Dass das funktioniert, haben Bad Hindelang (10 Euro pro Tag) und Garmisch (15) vorgemacht.“ Als Gegenleistung solltensanitäre Anlagen zur Verfügung gestellt werden, ist die Meinung von Schafroth. Beispiele wie Reichenbach ( Oberstdorf) zeigten, dass mehr Parkplätze auch mehr Verkehr anziehen, sagt hingegen Matthias Straub ( Sonthofen). Dort sei der Parkraum Jahr für Jahr erweitert worden und habe nicht zur Verkehrsminderung beigetragen.

Oberallgäu: Leser befürchtet noch mehr Druck auf die Region

Karl Hagspiel aus Immenstadt fürchtet, dass der enorme Druck auf das Oberallgäu noch zunimmt. Auch wenn die Infrastruktur in vielen Bereichen bereits am Anschlag oder überfordert sei, hält er es für grundsätzlich falsch, Parkplätze zu erweitern. „Freie Parkplätze ziehen weitere Besucher an.“ Er vermisst eine regionale Vision. Die Frage „Was verträgt die gesamte Region?“ müsse beantwortet werden, bevor man Bagger anrollen lässt. Die bebaute Fläche habe sich in vielen Orten in den vergangenen 50 Jahren vervierfacht. „Und es ist kein Ende in Sicht“, sagt Hagspiel.

Braucht es mehr Parkplätze an den Badeseen? Zu der Frage ihrer Heimatzeitung hat Juliane Brausewetter aus Kempten eine klare Ansage: „Nein, auf keinen Fall; wer möchte schon neben Blechkarossen liegen, wenn er eigentlich Erholung am See in schöner Natur sucht.“ Gerade der Herrenwieser Weiher, aber auch der Eschacher Weiher seien von Kempten aus mit dem Fahrrad über die alte Bahnstrecke zu erreichen. Es gebe nichts Schöneres im Sommer, als nach einer kleinen Radtour kurz in den See zu springen, sagt Brausewetter. Für die, die nicht radeln, könne man einen saisonalen Bade-Bus einrichten, der zweimal am Tag die beiden Weiher anfährt.

Fahrradfahren im Allgäu attraktiver machen

Lesen Sie auch

"Die Autos stehen halb am Abhang": Leser fordert mehr Parkplätze an Badeseen Parken an Oberallgäuer Badeseen

Für Fahrrad, Fahrgemeinschaften und vor allem mehr öffentlichen Nahverkehr macht sich Gerhard Schneid aus Kempten stark. Es könne nicht der richtige Weg sein, mit einem Ausbau der Infrastruktur das Autofahren noch mehr zu fördern. Schneid würde selbst gern öfter umsteigen, wenn es zum Beispiel einen (Elektro-)Shuttlebus in relativ kurzen Abständen zwischen den Bahnhöfen und touristischen „Hotspots“ gäbe. „Der darf ruhig was kosten – das Auto kostet auch.“

„Aus welchem Grund richtet man an den besonders gefragten Wochenend-Tagen nicht entsprechende Buslinien ein?“, fragt auch Carolin Keim aus Niedersonthofen. ,Park and Ride‘ sei doch kein neues Konzept, um genau dieses Problem simpel zu lösen. „Freibäder können sich nicht mehr alle leisten“, erklärt Birgit Ceska. Sie findet, dass mehr kostenfreie Parkplätze geschaffen werden müssten, egal ob zum Baden oder Wandern. So könne man die Leute auch dahin leiten, wo man sie haben will. Und sie fordert: „Hört endlich mal mit der Werbung für das Allgäu auf.“

Lesen Sie auch: