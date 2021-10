Valerie Kienle bricht in Rettenberg in eine Männderdomäne ein: Sie wird Brauerin

Die Thalkirchdorferin macht als erste Frau bei „Engelbräu“ in Rettenberg eine Ausbildung zur Brauerin. Die 18-Jährige zeigt sich selbstbewust.

Souverän lenkt Valerie Kienle den Gabelstapler über den Hof der Brauerei „Engelbräu“ in Rettenberg. Seit wenigen Tagen hat sie den Staplerführerschein in der Tasche. „Das ist jetzt Übungssache. Einfach draufsetzen und machen“, ermuntert Felix Widenmayer, Geschäftsführer der Engelbräu. Valerie hat im September als erstes Mädchen die Ausbildung zur Brauerin und Mälzerin bei Engelbräu begonnen und wagt sich damit in eine Männerdomäne.

Einen Platz in der Männerwelt

Gemeinsam mit ihrem Azubi-Kollegen Felix Mayr lernt sie nun nach und nach die verschiedenen Bereiche der Brauerei kennen und ist zuversichtlich, dass sie ihren Platz in der Männerwelt finden wird: „Ich mache mir eigentlich keine Sorgen, dass ich etwas nicht schaffen könnte. Das kommt alles mit der Zeit“, zeigt sich die 18-Jährige selbstbewusst. Wenn eine Tätigkeit körperlich zu schwer ist, zum Beispiel das Hantieren mit vollen Fässern, fragt sie ihre Kollegen um Hilfe. Und sie beherzigt die Tipps ihres Chefs. „Die Technik ist wichtig“, sagt Widenmayer. „Nicht zu viel Muskelkraft reinstecken und in die Knie gehen, wenn man etwas hochhebt.“

Er hat zum Spaß gesagt: "Geh in die Brauerei"

Auf die Idee, sich um einen Ausbildungsplatz in der Brauerei zu bewerben, kam Valerie aus einem Jux heraus. „Ich saß mit meinem besten Freund zusammen und wir haben ein Bier getrunken“, erzählt die Thalkirchdorferin. „Wir haben überlegt, was ich beruflich machen könnte und da hat mein Freund eigentlich nur zum Spaß gesagt: Geh halt in eine Brauerei.“ Es folgte ein Praktikum, dann stand für Valerie fest: „Das will ich machen.“ Die Schule hat Valerie mit dem Fachabitur abgeschlossen. Sie hat auf der FOS die Ausbildungsrichtung „Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie“ gewählt.

Für „Engelbräu“ hat die Ausbildung der Lehrlinge einen hohen Stellenwert – Nachwuchsmangel wie in anderen Handwerksbranchen gibt es bisher nicht. „Wir hatten immer das Glück, dass wir unter etlichen Bewerbern auswählen konnten“, sagt Widenmayer. Das Familienunternehmen sei für die gute Lehrlingsausbildung von der Handwerkskammer mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet worden, nachdem elf Kammer-, ein Landes- und sogar ein Bundessieger aus der Brauerei hervorgegangen waren.

Die beiden Azubis beschäftigen sich inzwischen im Sudhaus mit dem „Spindeln“. „Wir messen hier den Zuckergehalt in der Würze“, erklärt Felix. Eine Tätigkeit, die ihm und Valerie Spaß macht. Dass es auch Seiten am Brauerberuf gibt, die herausfordernd sind, haben die beiden übrigens auch schon festgestellt: „Die Temperaturunterschiede in den verschiedenen Räumen von 25 bis 0 Grad sind schon heftig“, findet Valerie und fügt lachend hinzu: „Deshalb bin ich auch gerade so heiser.“ Aber für die 18-Jährige ist klar: „Lieber ziehe ich mich warm an, als dass ich den ganzen Tag in einem Büro sitze. Das wäre nichts für mich.“

