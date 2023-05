Wandertafel gestohlen, Sportschränke in Schule aufgebrochen, Feuerlöscher entleert

Mehrere Fälle von Vandalismus meldet die Polizei Immenstadt. Der Täter ist unbekannt, der Zeitpunkt unklar. Ist der Vandalismus in der Freinacht passiert?

03.05.2023 | Stand: 13:25 Uhr

In Immenstadt wurde von einem bisher unbekannten Täter in der Zeit zwischen 24. April und 2. Mai eine Wandertafel entwendet. Eine weitere Tafel wurde beschädigt. Beide Wandertafeln sind auf einem Fußweg zwischen der Allgäuer Straße und der Straße Im Stillen aufgestellt.

Informationstafel am Auwaldsee verbogen

Außerdem wurde in der Allgäuer Straße am Auwaldsee eine Informationstafel verbogen. Hier kann die Tatzeit durch die Polizei Immenstadt vom 28. April bis 2. Mai 2023 eingegrenzt werden.

Feuerlöscher auf Schulhof in Immenstadt entleert

In dem gleichen Zeitraum drangen zudem unbekannte Täter in die Mittelschule in der Grüntenstraße ein und beschädigten einen Schaltkasten. Zudem wurde ein Feuerlöscher auf dem Schulhof entleert und zwei Sportschränke aufgebrochen. Der Inhalt wurde auf dem Flur verteilt.

Die Polizei Immenstadt ermittelt. Es wird davon ausgegangen, dass die Taten von einem Täter oder einer Tätergruppierung in der Freinacht begangen wurden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf etwa 2600 Euro.