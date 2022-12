„Wir waren die Ökos von Bühl“: Warum eine Immenstädterin ein vegetarisches Kochbuch verfasst hat

Eine Immenstädterin verfasst ein Buch zu vegetarischen Gerichten. Wie es dazu kam und welche Tipps Leser in dem Werk finden.

14.12.2022 | Stand: 18:33 Uhr

Die Anfangszeiten der Vollwertkost, in denen das Brot noch staubig schmeckte, sind vorbei. Wer eine Scheibe vom frisch gebackenen Laib probiert, den Eva Rädler aus dem Rohr holt, schmeckt keinen Unterschied zur herkömmlichen Variante. Als Fastenleiterin beschäftigt sie sich beruflich und privat intensiv mit Ernährung. Ihre selbst kreierten Rezepte hat sie jetzt in einem Buch mit vegetarischen Gerichten, die auch vegan zubereitet werden können, zusammengefasst.

In den 80er-Jahren machte ihre Mutter, Brunhilde Alger, eine Gesundheitsausbildung nach Dr. Bruker, der als Verfechter der Vollwertkost und als Ernährungspionier gilt. Mit dieser Idee wuchsen Eva Rädler und ihre beiden Geschwister auf. „Das war nicht immer ganz so witzig. Wir waren die Ökos von Bühl“, sagt die 41-Jährige augenzwinkernd.

"Jeder von uns muss sich in unserer heutigen Konsumsituation ein bisschen disziplinieren"

Heute aber sei sie ihrer Mutter dankbar dafür. Zusammen führen die beiden das Landhaus Alger in Bühl am Alpsee, wo sie ihre Gäste beim Fasten und Basenfasten begleiten und ihr Wissen in Ernährungs- und Kochkursen sowie Vorträgen weitergeben. Gegen Ende des Aufenthalts werden die Teilnehmer wieder langsam an die Nahrung herangeführt und bekommen ihren ersten Apfel, aber auch gesunde Gerichte an die Hand, die sie allerdings noch nicht essen dürfen. Da duftet es dann nach angeschwitzten Zwiebeln im Raum und es geht darum, sich in Enthaltsamkeit zu üben. „Das ist wichtig für den Alltag. Jeder von uns muss sich in unserer heutigen Konsumsituation ein bisschen disziplinieren und das ist eine schwierige Sache“, sagt Eva Rädler, die immer wieder Anfragen nach einem Kochbuch erhielt.

Als dann das Landhaus während Corona schließen musste, nutzte sie die Zeit. Zusammen mit ihrer Freundin Veronika Lindlbauer als Fotografin begann sie, Gerichte zu kochen, abzufotografieren und danach zu essen. Manchmal waren das zwölf verschiedene Rezepte am Tag, die immer nur für eine Portion zubereitet wurden. „Das war sehr zeitaufwendig und wäre bei laufendem Betrieb unseres Hauses nicht möglich gewesen. Aber so ging ein lang gehegter Traum in Erfüllung“, erzählt die Mutter von drei Söhnen und verrät: „Ich bin eine Naschkatze.“

Autorin: "Wichtig war mir, dass alle Gerichte einfach zum Nachkochen sind"

Ein Teil des Buches ist deshalb Desserts gewidmet. Die Hauptgänge und Vorspeisen lassen sich auch als vollwertige Beilage zum Fleisch servieren. „Wichtig war mir, dass alle Gerichte einfach zum Nachkochen sind“, sagt sie. Egal ob Lauchsalat mit Apfel und Kokosmilch, Karottenbratlinge mit Sesam-Zitronen-Dip oder Mocca-Cashew-Eistorte. Neben den Rezepten erklärt Rädler die Grundlagen einer gesunden Ernährung und warum eine vollwertige Küche wertvoll ist. Auf den 200 Seiten findet der Leser auch Tipps für den Alltag.

Das Buch kann man unter www.evas-brote.de bestellen und es ist im Landhaus Alger oder in der Buchhandlung Lindlbauer in Immenstadt erhältlich.