Veranstaltungen im südlichen Oberallgäu sollen Demenz noch mehr in den Fokus rücken

Mehrere Termine zum Thema Demenz werden demnächst im südlichen Landkreis angeboten. In welchen Orten Termine geplant sind und worum es dabei geht.

14.09.2022 | Stand: 18:33 Uhr

Die dritte bayernweite Demenzwoche steht an. Auch im Oberallgäu sind Veranstaltungen geplant. Der Auftakt ist am Freitag, 16. September, 16 Uhr, im Foyer des Landratsamts. Die Aktionswoche dauert bis Sonntag, 25. September. Das Thema Demenz soll noch mehr in die Öffentlichkeit gerückt und das Leben von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen in den Gemeinden verbessert werden. Dazu wird es unterschiedliche Angebote im Landkreis geben, allerdings coronabedingt auch in diesem Jahr noch in reduziertem Umfang.

Zum Auftakt referiert Raimund Steber, Ärztlicher Direktor am Bezirkskrankenhaus Memmingen. Unter dem Motto „Länger zufrieden zuhause leben mit Demenz – Informieren lohnt sich“ geht Steber auf die Möglichkeiten der Frühdiagnostik und die Entwicklung der Identität im Verlauf der Demenzerkrankung ein. Ein weiteres Thema sind die Chancen, die ein gutes Netzwerk der Altenhilfe und seelischen Gesundheit bietet, Menschen mit Demenz vor Ort gut zu versorgen. Im Anschluss an den Vortrag können Fragen an den Referenten gerichtet werden. Eine Anmeldung ist erforderlich per Telefon (08323/612 153) oder Mail (seniorenamt@lra-oa.bayern.de).

Auch die Fachstelle für pflegende Angehörige des Landkreises bietet drei Infoveranstaltungen im südlichen Oberallgäu an. Der erste Termin ist am Dienstag, 20. September, im Sonthofer Caritas-Sozialzentrum (Martin-Luther-Straße 10b, EG), der zweite in Bad Hindelang am Donnerstag, 22. September, im Kurhaus (Unterer Buigenweg 2). Die dritte Veranstaltung findet in Oberstaufen im Dietrich-Bonhoefer-Gemeindehaus (Montfortweg 7) statt. Alle drei Termine beginnen um 18 Uhr, das Ende ist jeweils gegen 20 Uhr angedacht. Die Teilnahme ist kostenfrei, Anmeldungen sind nicht erforderlich. Weitere Infos gibt es bei Gabi Kolitsch-Radomski, Telefon 08321/6601 22 oder E-Mail: gabi.kolitsch@caritas-oberallgaeu.de.

In Immenstadt beteiligt sich die Pfarrbücherei im Pfarrheim St. Nikolaus mit Büchern und Lesungen an der Demenzwoche. Zu den Öffnungszeiten steht dort in der Woche vom 16. bis 25. September ein Büchertisch mit Erfahrungsberichten, Sachinformation, Romanen, aber auch altersgerechten Kinderbüchern zum Thema Demenz zur Verfügung. Außerdem gibt es am Dienstag, 20. September, ab 10 Uhr eine Lesung für Erwachsene mit der Möglichkeit zum anschließenden Austausch. Am Freitag, 23. September, wird ab 15.30 Uhr aus Kinderbüchern gelesen, in denen die Erfahrung von Kindern mit ihren Großeltern beschrieben wird, die an Demenz erkrankt sind. Begleitet werden die Veranstaltungen von der Demenzhilfe Oberallgäu.

Weitere Veranstaltungen während der bayerischen Demenzwoche gibt es online unter www.oberallgaeu.org oder telefonisch bei der Fachstelle für Senioren im Landratsamt.

