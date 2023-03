Übergang zwischen Landratsamt und Sparkasse in Sonthofen: Harsche Kritik im Kreistag

Die geplante Verbindungsbrücke zwischen Landratsamt und ehemaligem Sparkassen-Haus in Sonthofen erntet Kritik im Kreistag. Was Kreisräte dazu sagen.

04.03.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Hohe Wellen hatte ein geplanter Übergang zwischen Landratsamt und ehemaligem Sparkassen-Haus in Sonthofen vor der Sitzung des Oberallgäuer Kreistags geschlagen. Nun äußerten sich auch in der Vollversammlung der Räte am Freitag mehrere Fraktionsvorsitzende skeptisch, was das Vorhaben betrifft. „Ob der Verbindungsgang zum Sparkassengebäude kommt, ist Stand heute fraglich. Ich persönlich würde dieses Geld gerne einsparen“, sagte Joachim Konrad (CSU). „Ich glaube auch nicht, dass dieser Verbindungsgang der Bevölkerung in Zeiten wie diesen vermittelbar wäre.“ Markus Kubatschka (SPD) sagte: „Wir werden uns die Argumente für die Brücke im nächsten Bauausschuss anhören und kritisch hinterfragen, da so eine Investition wirklich einen hohen Nutzen haben muss.“ Christina Mader (Grüne) kritisierte: Statt energetischer Sanierung des Sparkassen-Gebäudes werde der Übergang weiter geplant.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.