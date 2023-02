"Miteinander im Oberallgäu" setzt auf Verständigung übers Kochen

Gemeinsam kochen und Lebensmittel retten. Diesmal bereitet ein Libanese In Immenstadt die Speisen zu – und alle helfen mit.

05.02.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Die Kichererbsen und Puffbohnen hat Mohammed Saad schon am Vortag eingeweicht. „Jetzt werden sie nur noch püriert“, erklärt er. Heute kocht der 56-jährige Libanese aus Immenstadt im Raum „Mittag 21“. Dort veranstaltet der Verein „Miteinander im Oberallgäu“ regelmäßig ein interkulturelles Essen mit Gerichten aus aller Welt. Dabei hat immer jemand anders den Kochlöffel in der Hand, aber alle anderen helfen beim Zubereiten mit. Diesmal gibt es gekochtes Hühnchen mit „Miloucheje“ und Falafel nach einem libanesischen Rezept.

Eine spezielle Sieben-Kräuter-Gewürzmischung

Mohammed Saad würzt die breiige Masse aus Kichererbsen und Puffbohnen für die Falafel zuvor mit seiner speziellen Sieben-Kräuter-Gewürzmischung – „Baharat“ genannt – bevor seine „Beiköche“ und Gäste daraus kleine Kugeln formen und in schwimmendem Fett rausbacken. Der leidenschaftliche Hobbykoch aus dem Libanon kam vor 30 Jahren nach Deutschland und lebt seit 1998 mit Frau und vier Kindern im Allgäu. Der gelernte Installateur und heutige Busfahrer hat viele Talente. Neben Singen und Schreiben kocht er für sein Leben gern.

Das macht er regelmäßig für seine Familie, Freunde und Bekannte. Dazu bringt er von seinen Besuchen aus dem Libanon getrocknete Kräuter, Gewürze und eingelegtes Gemüse mit. So zum Beispiel auch das „Miloucheje“ – zu deutsch Mooskraut – eine Art getrockneter Spinat. Der wird jetzt erst mal in reichlich leicht gesalzenem Wasser gekocht, bevor er in der Pfanne angebraten und zum ebenfalls gekochten Hühnchen gereicht wird.

Interkultureller Kochkurs in Immenstadt

Die interkulturellen Kochkurse im Raum 21 in Immenstadt haben die Köchinnen und Koordinatorinnen Anne Morwa und Selma Wilhem-Kir gemeinsam mit dem Verein „Miteinander im Oberallgäu“, der Lebenshilfe Sonthofen und Foodsharing Oberallgäu ins Leben gerufen. Dabei sollen die Gäste miteinander ins Gespräch kommen, gemeinsam Gerichte zubereiten und essen. Dazu werden die geretteten Lebensmittel wie Salate, Obst und Gemüse verwendet. Fleisch, spezielle Gewürze oder andere Zutaten werden gekauft oder von Zuhause mitgebracht. Meist kommen zwischen 15 und 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus verschiedenen Ländern zu den Kochevents.

Der gebürtige Libanese Mohamed Saad war diesmal der "Chefkoch".

Mohammed Saad war selbst schon bei drei anderen Kochkursen dabei – zuletzt wurde ukrainisch gekocht – bevor er heute seine eigene heimatliche Küche vorstellt. „Das war immer sehr interessant, andere Menschen kennenzulernen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen“, sagt er. Als er dann gefragt wurde, ob er nicht seine libanesische Küche vorstellen möchte, habe er sofort zugesagt.

Und was mag er besonders an der Allgäuer Küche? „Spätzle“ kommt prompt als Antwort. Gerne mische er auch die beiden Koch-Kulturen: „Dann gibt es bei mir zuhause Spätzle mit roten Linsen.“ Das passe gut zusammen.

Wer nun auch Lust bekommen hat, auf interkulturelle und kulinarische Begegnungen, der hat demnächst die Gelegenheit dazu: Am 18. Februar wird im Raum 21 (Immenstadt, Mittagstraße 21) Somalisch gekocht und am 18. März Pakistanisch. Informationen und Anmeldung bei Selma Wilhelm-Kir unter Telefon 0152/29461634.

