Wilde Verfolgungsjagd am Riedbergpass endet mit Schuss in Vorderreifen

Eine Frau flieht über den Riedbergpass vor deutschen und österreichischen Polizisten. Was folgt, ist filmreif: Schüsse, Medikamente und demolierte Polizeiautos.

22.07.2023 | Stand: 07:14 Uhr

Erst mit vereinten Kräften und einem Schuss in den Vorderreifen ihres Autos konnten deutsche und österreichische Polizisten eine fliehende Frau stoppen. Die 54-Jährige war bei einer Polizeikontrolle in Obermaiselstein (bei Oberstdorf) vor den Polizisten davongefahren. Das teilte die Polizei Vorarlberg mit. Grund für die Kontrolle war, dass das Auto, in dem die Frau saß, von der Polizei gesucht wurde.

Die Frau raste am Freitagmittag über den Riedbergpass nach Österreich, ein Streifenwagen der Allgäuer Polizei verfolgte sie. Im Bereich Balderschwang-Hittisau überfuhr sie die Grenze. Nun nahmen die alarmierten Polizisten aus Österreich ebenfalls die Verfolgung auf. Auf der Straße von Hittisau nach Alberschwende überholte die Frau mit überhöhter Geschwindigkeit mehrere Autos. Versuche der Polizei, sie zum Anhalten zu bringen, schlugen fehl. Es kam zu seitlichen Kollisionen zwischen Polizeiwagen und dem Fluchtauto.

Polizist schießt auf Fluchtauto in Vorarlberg

Ein Polizist aus Österreich schoss laut Polizei auf das Fluchtauto, als dieses in Alberschwende verkehrsbedingt anhalten musste. Doch auch dies stoppte die Frau nicht. Am Ortsausgang konnte eine deutsche Polizeistreife schließlich das Fluchtfahrzeug stoppen. Weitere Polizeiwagen kamen und umringten das Fluchtfahrzeug. Dennoch gab die Frau noch einmal Gas und versuchte, den sie umgebenden Polizeiautos zu entkommen.

Frau sperrt sich in Alberschwende in Auto ein und schluckt Medikamente

Nun gab ein deutscher Polizist einen Schuss auf den Vorderreifen des Autos ab. Die Frau blieb unverletzt, sperrte sich jedoch in ihrem Auto ein und begann, Medikamente zu schlucken. Um dies zu stoppen, schlugen Polizisten die Autoscheibe ein. In der Folge kam es laut Polizei zum Einsatz von Pfefferspray.

Aufgrund der Medikamenteneinnahme brachte ein Rettungshubschrauber die Frau ins Krankenhaus Feldkirch. Das Landeskriminalamt Vorarlberg hat die Ermittlungen in Kooperation mit dem Polizeipräsidium Schwaben Südwest übernommen.bei der Verfolgungsjagd wurden zwei österreichische und ein deutsches Polizeiauto erheblich beschädigt. Die gesamte Verfolgungsjagd von Obermaiselstein bis Alberschwende ereignete sich somit auf einer Länge von etwa 40 Kilometern.