Verfolgungsjagd in Sonthofen: Motorradfahrer rast der Polizei davon

Flucht statt Kontrolle: In Sonthofen beschleunigt ein Motorradfahrer statt anzuhalten. Er überholt riskant und jagt über eine rote Ampel.

23.03.2023 | Stand: 12:55 Uhr

Verfolgungsjagd in Sonthofen am Mittwochabend: Eine Polizeistreife wollte einen Motorradfahrer kontrollieren, nachdem dieser an der Sonthofer Brüchlekreuzung ohne Kennzeichen vorbeigefahren war. Doch der Fahrer beschleunigte in Richtung Blaichach - gefährdete durch riskante Überholmanöver den Gegenverkehr und fuhr an der Kreuzung Illerstraße über eine rote Ampel, so die Polizei.

Am Ortsausgang Westerhofen brachen die Beamten die Verfolgung nach eigenen Angaben ab. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Motorradfahrer flüchtet - so beschreibt ihn die Polizei

Der junge Motorradfahrer war auf einer schwarzen KTM unterwegs.

Bekleidet war er mit schwarzer Hose, schwarzem Kapuzenpulli und einem schwarzen Helm.

Die Polizei bittet Autofahrer, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, sich auf der Dienststelle in Sonthofen zu melden. Zudem bittet die Polizei um Hinweise auf die Identität des Fahrers.