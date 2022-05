Verkehr im Oberallgäu: Wenn man zu Fuß schneller ist als der Bus

Unsere Autorin findet, dass Landkreis und Kommunen den Mut haben müssen, völlig Neues zu wagen. Sonst fährt die Verkehrswende im Oberallgäu gegen die Wand.

19.05.2022 | Stand: 19:00 Uhr

Klimawandel, Ukraine-Krieg, Erdöl-Embargo, Verkehrsinfarkt: Der Landkreis Oberallgäu und die Kommunen stehen vor einer gewaltigen Aufgabe. Wie sollen sich ihre Bürger künftig fortbewegen? Die Antwort kann nur sein: Wesentlich mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln als mit dem Auto. Nur, wie kriegt man das in einem Flächenlandkreis wie dem Oberallgäu hin?

Es gibt einen Nahverkehrsplan von 2018, der zur Folge hat, dass das Angebot in den Abendstunden mit Anruf-Sammel-Taxen verbessert wurde und es eine neue Urlauber-Ringbuslinie gibt. Ein gemeinsames Tarifsystem mit Kempten, später auch mit dem Ostallgäu und Kaufbeuren, soll den Bürgern den Umstieg auf Bus und Bahn leichter machen. Wenn man Verbindung und Kosten irgendwann, wie geplant, über eine App recherchieren und bezahlen kann, ist das ein Fortschritt und aller Mühe hinter den Kulissen wert. Doch der große Wurf bleibt aus.

Studie zum Verkehr im Oberallgäu war unnötig

Es ist auch ganz nett, dass das Ober- und Ostallgäu, Kempten und Kaufbeuren eine große Verbundintegrationsstudie in Auftrag gegeben haben. Sie soll zeigen, wie grenzüberschreitend der Bus- und Bahnverkehr in den Gebieten genutzt wird. Heraus kam, dass die Nutzer in die Städte fahren und etliche über die Landkreisgrenzen pendeln. Ganz ehrlich, das liegt doch auf der Hand, dafür braucht es keine 2,1 Millionen Euro teure Studie. (Lesen Sie auch: Im Oberallgäu und Kempten soll es bald ein einheitliches Bus- und Bahnsystem geben)

Was nach wie vor fehlt, ist eine pragmatische und bezahlbare Lösung für das teils miserable ÖPNV-Angebot im Landkreis. Wohlgemerkt: Das ist kein reines Oberallgäu-Problem, sondern eine Herausforderung in den meisten ländlichen Regionen.

Hier und anderswo schimpfen viele über Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren. Das ist ökologischer Wahnsinn. Aber ich kann sie verstehen. Derzeit wird Zehnjährigen mit im Schnitt 32 Kilogramm Körpergewicht (und allen anderen Schülern) zugemutet, mit einem Zwölf-Kilo-Schulrucksack auf dem Rücken bis zu vier Kilometer zur Bus- oder Zughaltestelle zu laufen – bergauf wie bergab, bei Regen, Neuschnee und Minus 20 Grad. Ihr Fußweg zum Schulbus oder zur Bahn führt an so mancher Bushaltestelle vorbei – die aber dann, wenn sie es brauchen, nicht angesteuert wird. Also steigen sie ins Elterntaxi.

ÖPNV-Anbindung für Berufstätige oft nicht praktikabel

Ähnliche Probleme gibt es im Berufsverkehr. Die wenigsten Arbeitnehmer stehen darauf, sich morgens, mittags und abends mit dem eigenen Auto in den Stau einzureihen – erst recht im Winter, wenn die Fahrt zur Arbeit zur Schlitterpartie wird. Viele würden ja gern auf Bus und Bahn umsteigen. Wenn sie denn könnten. Denn von vielen Orten kommen sie morgens eine Stunde zu früh zur Arbeit oder viel zu spät und abends gar nicht zurück. Und wenn der Bus nur im Zwei-Stunden-Takt verkehrt, ist man ja zu Fuß noch schneller. Wir sprechen hier wohlgemerkt nicht von der Verbindung zwischen Dörfern, sondern von der Anbindung an die beiden Städte Sonthofen und Immenstadt, die im Regionalplan ein gemeinsames Mittelzentrum bilden. (Lesen Sie auch: Diese Ziele sind vom Allgäu aus mit dem 9-Euro-Ticket schnell erreichbar)

Wird das Bus- und Bahn-Angebot nicht entschieden verbessert, ist jeder Euro, den der Landkreis in den Ausbau des ÖPNV steckt, für die Katz. Aber ohne weitere Investition wird das derzeitige System sowieso zugrunde gegen. Die Entscheidungsträger stecken in einer Zwickmühle. Also, was tun?

Es braucht neue Konzepte für den Verkehr im Oberallgäu

Es hilft nur ein radikaler Schnitt: Das bisherige Buslinien-Angebot muss auf völlig neue Beine gestellt werden. Dazu braucht es neue Konzepte – die man beispielsweise über einen gut dotierten Ideenwettbewerb erhält. Oder der Landkreis kupfert ganz einfach bei anderen Anbietern ab. Etwa bei der Gemeinde Bad Hindelang und ihrem prämierten Emmi-Mobil oder dem Landkreis Kelheim, der mit einem solchen interaktiven Expressbus 289 Haltepunkte bedient. Wichtig ist jetzt vor allem der Mut, völlig Neues zu wagen.

