Verkehr in Blaichach fließt wieder: Kreisel eingeweiht

In Blaichach wird der neue Kreisverkehr eingeweiht. Der Landkreis hat ihn gebaut, die Gemeinde nutzt neue Möglichkeiten.

21.10.2022 | Stand: 18:17 Uhr

Eingeweiht wurde jetzt der Kreisverkehr an der Schmaus-Kreuzung in Blaichach. Damit endete offiziell das Nadelöhr, mit dem Autofahrer und Anlieger seit Mai zu kämpfen hatten. In allen Ansprachen wurden das Bauunternehmen Dobler und die Cubus-Gartenbaufirma für die Durchführung und ihre Arbeit gelobt.

Auf dem Kreisel in der Ortsmitte von Blaichach wurde der Baum des Jahres gepflanzt, eine Rotbuche. Bild: Petra Tibken

Die Baumaßnahme war mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Schließlich sollte der wesentliche Verkehr trotz der Arbeiten an der Baustelle vorbeigeführt werden. 2,5 Millionen Euro kostete das gesamte Projekt, wobei dort auch der Kanal und das Wasser neu verlegt wurden. Bauherr war der Landkreis Oberallgäu. Und Landrätin Indra Baier-Müller zeigte sich mit dem Ergebnis überaus zufrieden: „Früher war hier zu dieser Zeit immer Stau, heute fließt der Verkehr.“ (Lesen Sie auch: Caritas und Diakonie im Oberallgäu: „Wir kommen an unsere Grenzen“)

Blaichach investiert 460.000 Euro

Für die Gemeinde ergeben sich nun „sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten“, freute sich Bürgermeister Christof Endreß. Dafür investierte sie 460.000 Euro – in den Abbruch des Sparkassen-Gebäudes, die Verlegung von Kanal und Wasserleitungen sowie als Anteil an den Baukosten des Kreisels. Eingeweiht wurde der Kreisverkehr von Pfarrerin Gabriele Bleher und Pfarrer Franz Wolf.

Lesen Sie auch: Winterurlaub im Allgäu wird deutlich teurer - So reagieren Oberallgäuer Hoteliers