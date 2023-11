Bad Hindelanger zahlen fürs Jahresparkticket künftig mehr

Immer beliebter würden für Einheimische die Bad Hindelanger Bürger-Plus-Pakete sein. Die ermöglichen zudem unter anderem kostenfreies Busfahren.

23.11.2023 | Stand: 18:30 Uhr

2010 wurde in Bad Hindelang die Jahresparkkarte für Einheimische eingeführt. Hintergrund war: Urlauber durften mit der Gästekarte Bad Hindelang Plus unter anderem auch kostenfrei auf allen gebührenpflichtigen Plätzen parken. Die Gemeinde wollte den Einheimischen auch einen ähnlichen „Service“ anbieten. Bis 2021 kostete diese Parkkarte jährlich 15 Euro, dann 30 Euro und jetzt beschloss der Gemeinderat Bad Hindelang den Preis auf 40 Euro pro Jahr anzuheben. Parken an den Allgäuer Bergen immer teurer.

Es gibt nach wie vor auch eine Jahreskarte für sogenannte „Einpendler“, also Berufstätige, die in einem anderen Ort wohnen. Diese Jahreskarte für die gebührenpflichtigen Parkplätze in Bad Hindelang kostet ab 1. Dezember 80 Euro (bislang 60 Euro). Sie wird in der Regel vom Arbeitgeber beantragt.

Es gibt auch Plus-Bürger-Pakete

In Bad Hindelang gibt es neben den Parkkarten auch sogenannte Plus Bürger-Pakete für Einheimische und Zweitwohnungsbesitzer. Das günstigste Angebot "Mobil" beinhaltet das sogenannte Hindelanger „Emmi-Mobil“ (Rufbus als Ergänzung zum Öffentlichen Personen-Nahverkehr), die Busverbindungen in der Gemeinde bis Sonthofen, Wertach und auch nach Jungholz, den Giebelhaus-Bus und ganzjährig freies Parken mit einer kennzeichengebundenen Parkkarte auf öffentlichen Parkplätzen. Dieses Ticket kostet nun 109 Euro für Erwachsene. Vor kurzem war der Preis um zehn Prozent angehoben worden. Hauptamtsleiter Manfred Berktold begründete das mit „starken Preissteigerungen in den vergangenen beiden Jahren“. Er sagte auch, dass die Nachfrage nach diesen Plus-Tickets stark angestiegen sei. Sie böten das Plus „auch mal das Auto stehenzulassen“, sagte dazu Bürgermeisterin, Dr. Sabine Rödel. In Bad Hindelang und Oberstaufen bleiben Inclusiv-Leistungen gesichert.

Saisonkarten für Skilehrer?

Gemeinderätin und Skischul-Mitinhaberin Gitti Fink (Oberjoch) regte an, für Skilehrer vergünstigte Saison-Parkkarten anzubieten. Sie seien schließlich immer nur von 20. Dezember bis März aktiv. Das fand die Bürgermeisterin „schwierig“, unter anderem wegen eines hohen Verwaltungsaufwands. Sie fügte an: „Ich finde die Karte eh schon supergünstig.“ Da meinte sie auch die 80 Euro für die Einpendler: „Bei zehn Bergtouren hat sich die Karte sofort gerechnet.“ In Hinterstein kostet die Einzel-Tagesparkkarte ab 7 Uhr morgens beispielsweise 10 Euro. (Warum ist Parken für Wanderer erst ab 7 Uhr möglich?)

2022 wurden laut Gemeinde 536 Jahres-Parkkarten an Einheimische ausgegeben und 70 an sogenannte Einpendler.

Sache der Bergbahnen

Im Tannheimer Tal könnten Skifahrer mit der Superschnee- oder Gletschercard ein Einheimischen Parkticket kaufen, sagte Gemeinderat Kaspar Scholl (CSU). Die Bürgermeisterin fände es hingegen sinnvoll "beispielsweise 150 Euro zu zahlen, um dann überall an den beteiligten Liften der Gletschercard kostenlos parken zu können". Aber das sei Sache der beteiligten Bergbahnen.

