32-Jährige aus Sonthofen seit Dienstagfrüh vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Die 32 Jahre alte Emine Hindelang aus Sonthofen wird seit dienstagfrüh vermisst. Die Polizei hat eine Beschreibung herausgegeben und bittet um Hinweise.

22.03.2022 | Stand: 12:29 Uhr

Seit dienstagfrüh wird Emine Hindelang aus Sonthofen vermisst. Die 32-Jährige verließ laut Polizei gegen 5 Uhr ihre Wohnung - in welche Richtung ist unklar. Die Beamten schließen nicht aus, dass sie sich in einem psychischen Ausnahmezustand und eventuell in einer hilflosen Lage befindet.

So beschreibt die Polizei die Vermisste

Die Sonthofer Polizei sucht nach der 32-Jährigen und beschreibt sie wie folgt:

Emine Hindelang ist etwa 1,60 Meter groß und von normaler Statur

Sie hat lange schwarze Haare und ein südländisches Erscheinungsbild

Über Bekleidung oder mitgeführte Gegenstände ist nichts aktuell bekannt

Hubschrauber bereits auf der Suche

Als mögliche Orte, wo sich die Vermisste aufhalten könnte, wurden Gewässer und die Berge im näheren Umfeld genannt. Ein Sucheinsatz, an dem auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verlief negativ.

Die Polizei Sonthofen bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 08321/6635-0.

