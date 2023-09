Vermisster Bergsteiger in Riezlern wieder gefunden

Der 20-Jährige hatte eine Drei-Gipfel-Tour im Kleinwalsertal geplant und tauchte nicht mehr auf. Die Bergrettung startete einen großen Sucheinsatz.

06.09.2023 | Stand: 16:31 Uhr

Die Polizei hat am Dienstagabend einen vermissten Bergsteiger in Riezlern geborgen. Nach Angaben der Polizei wurde der 20-Jährige am selben Tag von seinem Vater als vermisst gemeldet.

Vermisster Wanderer im Kleinwalsertal: Einsatz mit Hubschrauber und Drohne

Der Vater gab an, dass sein Sohn die Drei-Gipfel-Tour (Hammerspitze-Hochgehren) geplant hatte und alleine unterwegs sei. Da der Sohn telefonisch nicht erreichbar war und die Polizei von einem Unfall ausging wurde um 20 Uhr ein Sucheinsatz ausgelöst. Mehrere Suchmannschaften der Bergrettung Riezlern, Mittelberg und Oberstdorf machten sich von verschiedenen Seiten im Bereich der Drei-Gipfel-Tour auf die Suche. Zeitgleich wurde eine Drohnen-Mannschaft der Bergwacht Allgäu alarmiert, welche ebenfalls Suchflüge im Einsatzgebiet durchführten. Erst kürzlich wurde ein Wanderer in Reutte schwer verletzt gefunden.

Aufgrund der einbrechenden Dunkelheit wurde der nachtflugtaugliche Polizeihubschrauber „Edelweiß“ mit einem Spezialgerät zur Bestimmung eines Mobiltelefon-Standorts angefordert. Um 22.05 Uhr trafen die EInsatzkräfte den vermissten Mann im Ortszentrum von Riezlern an. Nach der Drei-Gipfel-Tour war er gegen 16.30 Uhr noch in den Mindelheimer Klettersteig eingestiegen und habe sich in der Zeit verschätzt. Beim Mobiltelefon sei der Akku leer gewesen. Mit letzter Kraft konnte der Mann den Mindelheimer-Klettersteig durchsteigen und anschließend über das Wildental das Tal erreichen.

Weitere Nachrichten aus Immenstadt und dem Oberallgäu lesen Sie hier.