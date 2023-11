Verschollene Kunst von bedeutendem Allgäuer Maler wiederentdeckt

Im Allgäu sind weitere Werke des bedeutenden Bühler Malers Johann Georg Grimm (1846 - 1887) aufgetaucht. Darunter befindet sich auch ein reizvolles Jugendwerk.

22.11.2023 | Stand: 11:11 Uhr

Nachdem im Lauf der vergangenen 18 Jahre eine beachtliche Zahl von Werken des Bühler Malers Johann Georg Grimm im Allgäu gefunden wurde, sind jetzt weitere aufgetaucht: Geschwister in Weiler erbten drei Grimm-Originale - die Nummern 50, 54 und 57 in der sogenannten „Dornachliste“.

Der Kunstsammler aus Weiler

Der Heimatkunstsammler und Kautabakfabrikant Ignaz Dornach aus Weiler hat vor 1900 in einem Büchlein handschriftlich die von ihm gesammelten Kunstwerke verzeichnet. Von Johann Georg Grimm sind 116 Positionen und vier Skizzenbücher aufgeführt. Der größte Teil der seit 2005 wiedergefundenen Grimm-Arbeiten stammen aus dieser Dornachsammlung. Etwa 60 Prozent und viele Skizzen sind noch verschollen.

Lehrer in Brasilien

Der Maler Johann Georg Grimm wurde 1846 in See bei Bühl am Alpsee geboren, studierte an der Akademie der Bildenden Künste in München und lebte – nach einer mehrjährigen Mittelmeerreise –in Brasilien. Er lehrte an der Kunstakademie in Rio de Janeiro und führte die Freiluftmalerei in Brasilien ein. 1887 starb er in Palermo.

Ein Motiv aus dem Allgäu

Eines der jetzt aufgetauchten drei Grimm-Werke ist nur 15 mal 12 Zentimeter groß und zeigt die Kirche von Stein. Dornach hat es mit dem Vermerk versehen, dass es sich dabei wohl um ein Jugendwerk handle. Das kleine Ölgemälde dürfte 1867 in der Anfangszeit von Grimms Studium an der königlichen Akademie der Bildenden Künste in München entstanden sein. Es ist künstlerisch noch etwas unbeholfen, aber interessant, weil es erst das zweite gefundene Bild von Grimm mit einem Motiv aus dem Allgäu ist.

Am Strand von Capri

Die beiden anderen Bilder hat Grimm nach seinem Studium in Italien gemalt: Eine Befestigungsanlage und Fischerboote am Strand von Capri und eine Ansicht des Wasserfalls von Tivoli, von dem Grimm in seinen Briefen sehr schwärmte. Obwohl die Bilder gut erhalten sind, fällt etwas Restaurierungsbedarf an: Das Capri-Bild wird wahrscheinlich deutlich an Farbintensivität gewinnen, wenn es von den Raucherspuren vieler Jahrzehnte gereinigt ist. Grimm hat beide Bilder entweder 1873 oder 1875 gemalt.

Ein wertvoller Beitrag

Die drei Gemälde bilden einen wertvollen Beitrag zur Erfassung der Werke des bedeutenden Bühler Malers. Grimm hat 1887 alle Gemälde und Skizzen, die er hatte, von Brasilien zu seinem Bruder nach Wengen (Weitnau) gebracht, wo sie auch nach seinem Tod waren. Wahrscheinlich ist ein erheblicher Teil der fehlenden Bilder noch dort in der Gegend und deshalb „unentdeckt“, weil Grimm seine Arbeiten nur selten signierte. Häufiger hat er sie datiert und mit einer Ortsangabe versehen. Die Motive, auch bei den Skizzen, sind in der Regel Landschaften aus dem Mittelmeerraum, aus Brasilien und seltener aus Berlin. Auch eine Anzahl von Tierzeichnungen könnten dabei sein.

Die weltweit größte Grimm-Sammlung

Das Museum Hofmühle in Immenstadt besitzt inzwischen die größte Grimm-Sammlung weltweit. Ein großes Gemälde aus Italien (1873) kam vor einiger Zeit in Zürich im renommiertesten Auktionshaus der Schweiz zum Aufruf. Der Ersteigerer zahlte dafür 23.000 Euro.