Versöhnt James Bond? Theatergruppe spielt in Sonthofen einen Schwank über Zwist und Zank

Die Theatergruppe Fluhenstein bringt einen neuen Schwank in Sonthofen-Altstädten auf die Bühne. Eigentlich wollte sie das Stück schon vor zwei Jahren zeigen.

14.02.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Neues Stück, neuer Veranstaltungsort, alte Truppe: Die Theatergruppe Fluhenstein hat ein neues Domizil und will es noch einmal versuchen. Schon vor zwei Jahren hatte sie das Stück „Sag niamols nia“ vorbereitet. Die Kulissen standen, die Kostüme saßen, und dann trat just am Premierenabend der bundesweite Lockdown in Kraft. „Das war Pech“, blickt Spielleiter Wolfgang Buhl zurück. Als Glück sieht er allerdings: Mit Ausnahme der Mitwirkenden hat das komplette Lustspiel noch keiner gesehen.

Das soll sich am Samstag, 4. März, ändern. Dann hebt sich zur Premiere der Vorhang im Haus des Gastes im Sonthofer Ortsteil Altstädten. Denn auch die Stammbühne der Theatergruppe, der Saal und der Gasthof Fluhenstein existieren mittlerweile nicht mehr.

Drunter und drüber soll es in dem neuen Stück gehen, kündigt der Spielleiter an. Vor allem, weil ein berühmter Geheimagent im Dienste ihrer Majestät auftauchen soll: James Bond soll es in dieser Verwechslungskomödie richten.

Seit Jahren fechten Resl Schwätzer und Simon Laberer einen heftigen Zwist aus. Sie sind die Oberhäupter der benachbarten Ortschaften Ober- und Untereschbachdorf, die nur durch einen See getrennt sind. Die beiden Bürgermeister streiten darüber, zu welchem Dorf nun der See gehört. Das geht sogar so weit, dass es in der Gaststätte, die genau auf der Grenze steht, zwei Stammtische gibt: Einen für die Ober- und einen für die Untereschbachdorfer.

Als der See zum Weltnaturerbe ernannt werden soll, findet der Streit einen neuen Höhepunkt. Und dann macht auch noch das Gerücht die Runde, dass im Gasthaus am See der Produzent der James-Bond-Filme logiert und auf Suche nach neuen Drehorten und Schauspielern ist. Klar, dass sich die Bürgermeister sofort antragen, um eine der begehrten Rollen zu bekommen. Doch der vermeintliche Produzent ist in Wirklichkeit der neue Pfarrer, zuständig für die beiden Ortschaften. Ob er mithilfe des Agenten den Streit beenden kann?

Aufführungen: Premiere ist am Samstag, 4. März. Weitere Vorstellungen sind am Sonntag, 5. März, Mittwoch, 8. März, Freitag, 10. März, Samstag, 11. März, und Sonntag, 12. März, alle um 20 Uhr im Haus des Gastes in Altstädten. Es gibt keine Zusatztermine.

Karten gibt es am Donnerstag, 16. Februar, von 16 bis 18 Uhr und an den Samstagen, 18. und 25. Februar, jeweils von 14 bis 16 Uhr im Haus des Gastes in Altstädten. Wer Karten von den geplanten Aufführungen 2020 hat, kann sie beim Vorverkauf gegen neue eintauschen.

