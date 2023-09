Warum das Verständnis für Mottfeuer im Allgäu erlischt

Mottfeuer sind im Allgäu seit geraumer Zeit höchst umstritten. Längst gibt es Alternativen. Warum einige Waldbesitzer ihre Holzabfälle weiter entzünden.

09.09.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Wenn Forstbesitzer im Sommer Holz machen, steigen später häufig Rauchschwaden nahe ihrer Waldstücke auf. Grund sind die sogenannten Mottfeuer, mit denen Überreste wie Äste, Reisig und Nadeln beseitigt werden. Diese Feuer entwickeln viel qualmenden Rauch. Wenn dieser ins Tal oder über Wohngebiete zieht, häufen sich die Beschwerden von betroffenen Anwohnern.

„Grundsätzlich sind Mottfeuer nicht nötig und wir raten gerade bei Waldbrandgefahr davon ab“, sagt Forstamtsleiter Simon Östreicher. Bei akutem Befall durch den Borkenkäfer gebe es Ausnahmen. „Mottfeuer sind effektiv gegen den Käfer“, sagt Östreicher, „teilweise sind sie schon im Kronenmaterial“. Dann müsse man innerhalb eines begrenzten Zeitfensters handeln. Die Feuer seien dennoch nur im Sommerhalbjahr – wenn der Borkenkäfer aktiv ist – an Stellen, die schwer zu erreichen sind, sinnvoll. Östreicher empfiehlt, aus dem überbleibenden Material Hackschnitzel zu machen und diese zu verkaufen. Diese Alternative sei kostenneutral.

Keine Mottfeuer in Wäldern des Staats

„Aus Brandschutz- und Naturschutzgründen entzünden wir seit Jahrzehnten keine Mottfeuer mehr“, sagt Jann Oetting, Forstbetriebsleiter der Anstalt Bayerische Staatsforsten in Sonthofen, die zwischen Kempten, Füssen und Oberstdorf 18.000 Hektar Wald bewirtschaftet. „Ist der Borkenkäfer schon drin, muss das Material weg“, sagt Oetting. In der Regel zögen sie das Kleinstmaterial aber auf Haufen. Diese bieten auch einen „interessanten Lebensraum“ für kleine Waldbewohner. (Auch interessant: So ist der Zustand des Waldes im Oberallgäu)

Trotz dieser Alternativen werden in den für die Waldbewirtschaftung geeigneten Jahreszeiten bei passendem Wetter durchaus mehrmals täglich Mottfeuer angemeldet, beobachtet Frank Rindermann von der Integrierten Leitstelle (ILS) Allgäu. Unter www.mottfeuer.de müssen die Schwelbrände dort – am besten einen Tag im Voraus – angemeldet werden.

Früher waren Mottfeuer "Gang und Gebe"

Warum noch so oft auf Mottfeuer zurückgegriffen wird? „Das frage ich mich auch manchmal“, sagt Andreas Hummel, Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands im Oberallgäu. Er glaubt, dass nicht mehr viele Bauern mit Waldbesitz diese Methode anwenden. „Früher war das bei uns aber Gang und Gebe“, berichtet Hummel aus eigener Erfahrung. Irgendwann habe man sich dann aber zusammengetan und gemeinsam einen Holzhacker gekauft.

„Die Verwertung der Holzabfälle zu Hackschnitzeln ist die sinnvollere Lösung“, sagt Hummel, „reich wird man davon aber nicht“. Er könne sich vorstellen, dass manche Bauern unnützes Material, das zu klein oder durch Nässe zu dreckig ist und deswegen nicht mehr zu Hackgut gemacht werden kann, mit Mottfeuern verbrennen. Das Aufhäufen des überbleibende Materials, um es verrotten zu lassen, sei möglich, „wenn man den Platz hat“.

Mottfeuer sind ständig zu überwachen

Beim Landratsamt Oberallgäu gibt es während der Saison regelmäßig Beschwerden wegen Mottfeuern, teilt eine Pressesprecherin mit. Auch die Behörde weist darauf hin, dass es „in vielen Fällen ohne weiteres möglich ist, Holzabfälle zusammenzutragen und dem natürlichen Abbauprozess zu überlassen.“ So werde zudem Lebensraum für Kleinstlebewesen geschaffen. Die Regeln für Mottfeuer hat das Landratsamt auf einem Merkblatt – das hier im Internet zu finden ist – zusammengefasst. Grundsätzlich gilt, dass Mottfeuer bei Inversionswetterlagen und erhöhter Waldbrandgefahr verboten sind. Die Feuer müssen vom Verantwortlichen außerdem ständig überwacht und vor Einbruch der Dunkelheit gelöscht werden.

