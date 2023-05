Alpabtrieb mit Schellenverlosung: Der Viehscheid 2023 in Balderschwang

Wenn im September der Alpsommer endet, findet in Balderschwang der Viehscheid 2023 statt. Der Alpabtrieb in dem Hörnerdorf zählt zu den kleineren im Allgäu.

24.05.2023 | Stand: 10:32 Uhr

Der Viehscheid in Balderschwang (Landkreis Oberallgäu) zählt zu den kleineren Alpabtrieben in der Region. Letztes Jahr kamen 300 Tiere von vier Alpen in der kleinen Oberallgäuer Gemeinde zurück ins Tal - das war eine Alpe mehr als in den Jahren zuvor. Alle Infos zum Viehscheid 2023 in Balderschwang finden Sie hier.

Wann ist Viehscheid 2023 in Balderschwang?

Der Viehscheid in Balderschwang findet meist am zweiten oder dritten Freitag im September statt. Dieses Jahr fällt der Termin für den Almabtrieb auf Freitag, 15. September 2023. Los geht's bereits ab 9.30 Uhr. Die Älpler kommen mit den Tieren ab 10 Uhr stündlich am Scheidplatz an.

Wo gibt es Parkplätze beim Alpabtrieb in Balderschwang?

Der Almabtrieb in Balderschwang findet in der Ortsmitte beim Feuerwehrhaus statt. Dort gibt es auch Parkplätze für Besucherinnen und Besucher.

Wie komme ich zum Viehscheid nach Balderschwang?

Die Anreise mit dem Zug zum Viehscheid in Balderschwang ist nur teilweise möglich. Man kann mit der Bahn nämlich nur bis zum Bahnhof in Oberstdorf fahren. Von dort aus fährt allerdings ein Bus nach Obermaiselstein (Linie 44). In Obermaiselstein steigt man dann um Richtung Balderschwang (Linie 46). Gleiches gilt auch für die Anreise mit dem Bus: Zunächst fährt man nach Obermaiselstein und steigt von dort aus in den Bus weiter nach Balderschwang. Weil zum Viehscheid meist ein hohes Verkehrsaufkommen herrscht, empfiehlt es sich zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder möglichst früh mit dem Auto anzureisen.

Was sind die Besonderheiten beim Viehscheid in Balderschwang?

Der Viehscheid in Balderschwang ist eher familiär, schreibt die Verwaltungsgemeinschaft Hörnerdörfer auf ihrer Website. Die Ankunft der Tiere im Tal wird von Live-Musik am Scheidplatz begleitet. Nachdem die Herden dort angekommen sind, wird auf dem Festplatz gefeiert. Ab 14.30 Uhr gibt es dann noch eine Schellenverlosung an die Älpler und Gäste. Zudem gibt es einen Älplerabschied in Balderschwang. So mancher freut sich wohl schon auf die selbstgebackenen Kuchen der Balderschwanger Frauen und zünftige Hausmannskost.

Beim Viehscheid in Balderschwang kommen rund 120 Tiere mit ihren Älplern zurück ins Tal. Bild: Bastian Hörmann (Archivbild)

Alpabtrieb: Wo kann ich in Balderschwang übernachten?

Viehscheid-Besucher können in Balderschwang oder einem der benachbarten Orten der Hörnergruppe wie Fischen, Ofterschwang, Obermaiselstein oder Bolsterlang übernachten. Unterkünfte suchen kann man auf der Website der Tourismusinformation der Hörnerdörfer. Informationen gibt es auch telefonisch unter der Buchungshotline 08326/36460.

Welche Alpen sind beim Viehscheid in Balderschwang mit dabei?

Beim Viehscheid in Balderschwang kamen letztes Jahr 300 Tiere von vier Alpen ins Tal. Folgende Alpen waren 2022 beim Alpabtrieb in Balderschwang dabei (Stand: September 2022):

Alpe Seelosschelpen

Obere Wilhelmine Alpe

Schwarzenberg Alpe

Alpe Oberbalderschwang

Alle Allgäuer Viehscheid-Termine 2023 finden Sie hier in unserem Überblick.