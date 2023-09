So läuft der Viehscheid in Wertach: Die schönsten Bilder vom Alpabtrieb heute

Hunderte Schumpen sind am Montag beim Viehscheid in Wertach ins Tal gekommen. Die Ankunft wurde von zahlreichen Besuchern gefeiert.

Von Allgäuer Zeitung

18.09.2023 | Stand: 10:44 Uhr

"Da kommen sie." Große Freude herrschte am Montag beim Viehscheid in Wertach (Landkreis Oberallgäu), als die ersten Herden mit ihren Hirten eintrafen. Hunderte Schumpen, also Jungrinder, kamen von den umliegenden Alpen ins Tal. Auf die Besucherinnen und Besucher wartete zudem ein Krämermarkt und ein Festzelt.

