Kehrtwende: Viehscheid in Missen-Wilhams findet 2022 nun doch statt - Das ist der Grund

Der Viehscheid 2022 in Missen-Wilhams (Landkreis Oberallgäu) findet nun doch statt. Wie es dazu kam und was Sie zu dem Alpabtrieb wissen müssen, lesen Sie hier.

Der Viehscheid in Missen-Wilhams zählt zu den eher kleineren bis mittelgroßen Alpabtrieben im Allgäu. Die Veranstaltung fand zwar 2021 und 2020 statt - aber nur im kleinen Kreis ohne Festzeltbetrieb.

2019 kehrten etwa 350 Rinder nach dem Alpsommer an der Pfarralpe, Eckele Alpe, Hofacker Alpe, Neuschwand Alpe und Ochsenberg Alpe zurück ins Tal. Zum Rahmenprogramm zählten Schellenverlosungen, Märkte und Stimmungsmusik in den Festzelten. In diesem Artikel erfahren Sie:

Warum findet der Viehscheid in Missen-Wilhams nun doch statt?

Wann ist Viehscheid 2022 in Missen-Wilhams?

Wo gibt es Parkplätze beim Alpabtrieb in Missen-Wilhams?

Wie komme ich zum Viehscheid nach Missen-Wilhams?

Was sind die Besonderheiten beim Viehscheid in Missen-Wilhams?

Wo kann ich in Missen-Wilhams übernachten?

Welche Alpen

Wer veranstaltet den Viehscheid in Missen-Wilhams?

Steckbrief: Viehscheid Missen-Wilhams 2022

Name: Viehscheid Missen-Wilhams

Ort: 87547 Missen-Wilhams, Am Freibad in Missen

Termin: 17.09.2022

Besonderheiten: Alphornbläser stimmen auf Ankunft der Tiere ein, Feststadel am Freibad, Schellenwürfeln.

Warum findet der Viehscheid in Missen-Wilhams nun doch statt?

Eigentlich hatte der Viehscheid-Verein Missen-Wilhams beschlossen, die Veranstaltung 2022 abzusagen, sagte Scheidmeister Christian Hauber. Doch nun findet der Viehscheid doch statt: Die Musikkapelle Missen-Wilhams, die Freiwillige Feuerwehr und der Trachtenverein d‘Bergstätter Börlas haben zugesagt, den Viehscheid-Verein bei der Organisation zu unterstützen. Bürgermeisterin Martina Wilhelm ist froh, dass sich diese Lösung gefunden hat. Denn es zeige auch, "dass man in Missen-Wilhams zusammen vieles realisieren und schaffen kann."

Wann ist Viehscheid 2022 in Missen-Wilhams?

Der Viehscheid in Missen-Wilhams findet 2022 am Samstag, 17. September, ab 10 Uhr statt.

Am Viehscheid-Tag eröffnen traditionell die Alphornbläser um 9.30 Uhr den Alpabtrieb. Die Herden der Pfarralpe, Eckele Alpe, Hofacker Alpe, Neuschwand Alpe und Ochsenberg Alpe treffen mit bis zu 400 Tieren gegen 10 Uhr am Scheidplatz beim Feststadel in der Nähe des Freibads ein. Hier sorgt die Musikkapelle Missen-Wilhams für musikalische Unterhaltung. Gegen 14 Uhr ist das Schellenwürfeln der Hirten. Am Abend wird ab 19 Uhr im Feststadel weiter gefeiert bis tief in die Nacht hinein.

Wo gibt es Parkplätze beim Alpabtrieb in Missen-Wilhams?

Autofahrer dürfen nur auf den ausgewiesenen Parkplätzen in der Nähe des Freibas in Missen ihre Wagen abstellen.

Wie komme ich zum Viehscheid nach Missen-Wilhams?

Zum Viehscheid in Missen-Wilhams können Besucherinnen und Besucher auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Auskunft über die Abfahrtszeiten der Busse bei der Mona Allgäu.

Was sind die Besonderheiten beim Viehscheid in Missen-Wilhams?

Der Viehscheid in Missen-Wilhams beginnt mit Alphornbläsern, die auf die Ankunft der knapp 400 Rinder im Ort einstimmen. In der Nähe des Freibads wird ein Feststadel aufgestellt. Dort gibt es Musik, auch am Abend sowie das Schellenwürfeln der Hirten.

Wo kann ich in Missen-Wilhams übernachten?

Viehscheid-Besucher können in Missen-Wilhams und seinen Ortsteilen Missen, Wilhams, Aigis, Berg, Börlas, Geratsried und Wiederhofen übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt das Tourismusbüro Missen-Wilhams unter der Telefonnummer +49 8320 456 oder per E-Mail.

Welche Alpen sind beim Viehscheid in Missen-Wilhams mit dabei?

Bis 2021 waren beim Viehscheid in Missen-Wilhams diese Alpen dabei:

Eckele Alpe

Hofacker Alpe

Neuschwand Alpe

Ochsenberg Alpe

Pfarralpe

Wer veranstaltet den Viehscheid in Missen-Wilhams?

Bis 2021 veranstaltete der Viehscheid-Verein Missen-Wilhams den Alpabtrieb. Seit 2022 wird der Verein durch drei weitere Vereine unterstützt: Die Musikkapelle Missen-Wilhams, die Freiwillige Feuerwehr und der Trachtenverein d‘Bergstätter Börlas sind dem Viehscheidverein gemeinsam Veranstalter.

Alle Allgäuer Viehscheid-Termine 2022 finden Sie hier in unserem Überblick.