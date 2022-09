Der Viehscheid in Obermaiselstein findet 2022 ohne Festzelt und ohne Programm statt

Der Viehscheid in Obermaiselstein 2022 findet am Samstag, 24. September statt - aber deutlich kleiner und familiärer als in den Jahren vor Corona.

06.09.2022 | Stand: 13:27 Uhr

Der Viehscheid Obermaiselstein (Landkreis Oberallgäu) zählt zu den größten Viehscheiden im Allgäu. 1400 Tiere von 12 Alpen machen sich im Morgengrauen auf den Weg in Richtung Obermaiselstein.

In den Jahren vor der Corona-Pandemie platze der Viehscheid laut den Veranstaltern regelmäßig aus "allen Nähten" und soll deshalb heuer in deutlich kleinerer Form stattfinden. 2021 wurde der Viehscheid mit Bierzelt wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Die Herden zogen trotzdem ins Tal und wurden dort ohne große Feier von ihren Besitzern in Empfang genommen. Alle Infos zum Viehscheid in Obermaiselstein finden Sie hier.

Steckbrief: Viehscheid Obermaiselstein 2022

Name: Viehscheid Obermaiselstein

Ort: Am Scheid, 87538 Obermaiselstein

Termin: 24.09.2022, 9 Uhr

Besonderheit: Sehr großer Alpabtrieb mit 1400 Tieren von 12 Alpen

Wann ist Viehscheid 2022 in Obermaiselstein?

Der Viehscheid in Obermaiselstein findet heuer am Samstag, 24. September, statt. In der Regel kommen die ersten Hirten mit ihren Herden um 9 Uhr, in Obermaiselstein an. Manchmal geht es aber schon etwas früher los. Es lohnt sich daher, bereits gegen 8.30 Uhr vor Ort zu sein.

Was sind die Besonderheiten beim Viehscheid in Obermaiselstein?

Beim Viehscheid in Obermaiselstein ziehen rund 1400 Tiere von 12 Alpen ins Tal. Vor der Corona-Pandemie kamen bis zu 10.000 Besucher zu diesem Anlass nach Obermaiselstein. Damit zählt der Alpabtrieb zu den größten im Allgäu und auch in ganz Deutschland.

Die Veranstalter hatten aufgrund der jährlich steigenden Gästezahl immer mehr Sicherheitsbedenken und vielen Menschen in Obermaiselstein wurde der Trubel am Viehscheid zu viel.

Lesen Sie auch

Kleiner, aber feiner Viehscheid im Ostallgäu Der Viehscheid in Seeg läuft 2022 mit neuem Konzept

Heuer werden die Rinder nicht am zentralen Scheidplatz in Obermaiselstein gesammelt und dort von ihren Besitzern abgeholt. Stattdessen werden die Tiere aufgeteilt und an mehreren Orten in "geschieden". Auch ein Festzelt wird es nicht mehr geben. Für die Verpflegung von Besucherinnen und Besuchern sorgen die ortsansässigen Gastronomen im Rahmen ihrer Öffnungszeiten.

Die Atmosphäre wird folglich ganz anders sein! Viel entspannter und der eigentliche Anlass wird wieder mehr in den Vordergrund rücken. Denn im Grunde geht es laut den Veranstaltern beim Viehscheid um die Rückkehr der Herden aus der sogenannten Sommerfrische, um die kunstvoll gebundenen Kränze der geschmückten Tiere und um den Empfang der Hirten und des "Alppersonals", die einen anstrengenden und hoffentlich unfallfreien Alpsommer hinter sich gebracht haben.

Wo gibt es Parkplätze beim Alpabtrieb Obermaiselstein?

Weil der Viehscheid in Obermaiselstein ab diesem Jahr kleiner und familiärer gestaltet wird, weisen die Veranstalter keine speziellen Parkplätze aus. In und um Obermaiselstein gibt es für Besucherinnen und Besucher jedoch einige öffentliche Parkplätze.

Bilderstrecke

Viehscheid in Obermaiselstein

1 von 11 Der Viehscheid in Obermaiselstein findet 2022 wieder statt - mit neuem Konzept. Der Viehscheid in Obermaiselstein findet 2022 wieder statt - mit neuem Konzept. 2 von 11 Der Viehscheid in Obermaiselstein findet 2022 wieder statt - mit neuem Konzept. Bild: Benjamin Liss Der Viehscheid in Obermaiselstein findet 2022 wieder statt - mit neuem Konzept. Bild: Benjamin Liss 3 von 11 Der Viehscheid in Obermaiselstein findet 2022 wieder statt - mit neuem Konzept. Bild: Ralf Lienert Der Viehscheid in Obermaiselstein findet 2022 wieder statt - mit neuem Konzept. Bild: Ralf Lienert 4 von 11 Der Viehscheid in Obermaiselstein findet 2022 wieder statt - mit neuem Konzept. Der Viehscheid in Obermaiselstein findet 2022 wieder statt - mit neuem Konzept. 5 von 11 Der Viehscheid in Obermaiselstein findet 2022 wieder statt - mit neuem Konzept. Bild: Benjamin Liss Der Viehscheid in Obermaiselstein findet 2022 wieder statt - mit neuem Konzept. Bild: Benjamin Liss 6 von 11 Der Viehscheid in Obermaiselstein findet 2022 wieder statt - mit neuem Konzept. Bild: Benjamin Liss Der Viehscheid in Obermaiselstein findet 2022 wieder statt - mit neuem Konzept. Bild: Benjamin Liss 7 von 11 Der Viehscheid in Obermaiselstein findet 2022 wieder statt - mit neuem Konzept. Bild: Benjamin Liss Der Viehscheid in Obermaiselstein findet 2022 wieder statt - mit neuem Konzept. Bild: Benjamin Liss 8 von 11 Der Viehscheid in Obermaiselstein findet 2022 wieder statt - mit neuem Konzept. Bild: Benjamin Liss Der Viehscheid in Obermaiselstein findet 2022 wieder statt - mit neuem Konzept. Bild: Benjamin Liss 9 von 11 Der Viehscheid in Obermaiselstein findet 2022 wieder statt - mit neuem Konzept. Bild: Benjamin Liss Der Viehscheid in Obermaiselstein findet 2022 wieder statt - mit neuem Konzept. Bild: Benjamin Liss 10 von 11 Der Viehscheid in Obermaiselstein findet 2022 wieder statt - mit neuem Konzept. Bild: Ralf Lienert Der Viehscheid in Obermaiselstein findet 2022 wieder statt - mit neuem Konzept. Bild: Ralf Lienert 11 von 11 Der Viehscheid in Obermaiselstein findet 2022 wieder statt - mit neuem Konzept. Der Viehscheid in Obermaiselstein findet 2022 wieder statt - mit neuem Konzept. 1 von 11

Alpabtrieb: Wo kann ich in Obermaiselstein übernachten?

Viehscheid-Besucher können in und um Obermaiselstein übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt die Gästeinformation Obermaiselstein unter der Telefonnummer 08326/ 277.

Welche Alpen sind beim Viehscheid in Obermaiselstein dabei?

Alpe Grasgehren

Schwabenalpe

Alpe Lochbach

Alpe Gund

Alpe Schönberg

Keller’s Alpe

Freyburger Alpe

Alpe Dinjörgen

Mittelalpe

Sennalpe Schattwald

Alpe Osterberg

Wer veranstaltet den Viehscheid in Obermaiselstein?

Veranstalter sind heuer die Alpmeister der Alpen – Ansprechpartner ist aber die Gästeinfo oder die Gemeinde Obermaiselstein.

Alle Allgäuer Viehscheid-Termine 2022 finden Sie hier in unserem Überblick.